ВСУ не выйдут с Донбасса в обмен на перемирие: Зеленский объяснил позицию

Отметим, российский диктатор Владимир Путин, по данным СМИ, предложил президенту США Дональду Трампу устроить прекращение огня в Украине. Но Кремль выдвинул условие - украинские войска должны отдать России все территории Донбасса, которые контролируют.

В ответ на это Зеленский заявил, что украинская армия не выйдет из Донбасса, поскольку уступки россиянам без гарантий безопасности приведут только к быстрому началу третьей войны.

Территориальные вопросы

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что Украина готова обсуждать территориальные вопросы на возможных мирных переговорах с Россией. Но есть несколько условий, главное из них - юридического признания оккупированных территорий не будет.

Российский режим 13 августа повторил ультиматум, который Кремль постоянно пытается выдвигать Украине. Среди прочего в нем говорится о выводе украинских войск с территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей - регионов, которую Россия записала в свою так называемую "конституцию".

В Украине уже неоднократно заявляли, что отдавать россиянам любую территорию и признавать ее юридически российской не планируют. Эти вопросы даже не обсуждаются.