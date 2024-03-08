ЗСУ відпрацювали "Хаймарсом" по ворожому комплексу РЕБ "Житель": відео

Ворожу РЕБ було виявлено під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку операторами розвідувальних БпАК.

"Оператори ССО певний час супроводжували важливу ціль та надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження", - пише пресслужба.

Внаслідок удару HIMARS, який було наведено операторами ССО, разом з комплексом "Житель" загинув й його екіпаж.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 8 березня, українські воїни ліквідували ще 880 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 422 310 військових.

У тому ж числі на Таврійському напрямку втрати ворога склали 360 осіб. Також наші військові знищили 27 одиниць техніки росіян, а саме: