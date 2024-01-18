ЗСУ відпрацювали дроном по російському "Граду", який обстрілював Миколаївську область

"Під час повітряної розвідки на Херсонському напрямку оператори одного з підрозділів ССО виявили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". З неї ворожа армія вела обстріл цивільного населення Миколаївської області", - пише пресслужба.

Коли система залпового вогню намагалась покинути зону ведення вогню - оператори ССО вдарили по ній FPV-дроном. Внаслідок ураження було знищено "Град", двох терористів, а також водія бойової машини.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 17 січня, українські воїни ліквідували ще 800 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 367 600 військових.

У тому ж числі на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували 385 терористів та знищили 57 одиниць військової техніки ворога, зокрема: