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ВСУ отработали дроном по российскому "Граду", который обстреливал Николаевскую область

Фото: ВСУ отработали дроном по российскому "Граду", который обстреливал Николаевскую область (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Одно из подразделений Сил специальных операций уничтожило российскую систему залпового огня БМ-21 "Град", которую враг использовал для обстрела гражданских в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал сил специальных операций.

"Во время воздушной разведки на Херсонском направлении операторы одного из подразделений ССО обнаружили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". Из нее вражеская армия вела обстрел гражданского населения Николаевской области", - пишет пресс-служба.

Когда система залпового огня пыталась покинуть зону ведения огня - операторы ССО ударили по ней FPV-дроном. В результате поражения были уничтожены "Град", два террориста, а также водитель боевой машины.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 17 января, украинские воины ликвидировали еще 800 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 367 600 военных.

В том числе на Таврическом направлении наши воины ликвидировали 385 террористов и уничтожили 57 единиц военной техники врага.

  • 4 танка;
  • 12 ББМ;
  • 6 артсистем;
  • и не только.

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