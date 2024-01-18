ВСУ отработали дроном по российскому "Граду", который обстреливал Николаевскую область

"Во время воздушной разведки на Херсонском направлении операторы одного из подразделений ССО обнаружили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". Из нее вражеская армия вела обстрел гражданского населения Николаевской области", - пишет пресс-служба.

Когда система залпового огня пыталась покинуть зону ведения огня - операторы ССО ударили по ней FPV-дроном. В результате поражения были уничтожены "Град", два террориста, а также водитель боевой машины.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 17 января, украинские воины ликвидировали еще 800 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 367 600 военных.

В том числе на Таврическом направлении наши воины ликвидировали 385 террористов и уничтожили 57 единиц военной техники врага.