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ЗСУ відпрацювали дроном по російському "Граду", який обстрілював Миколаївську область

Четвер 18 січня 2024 14:07
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ЗСУ відпрацювали дроном по російському "Граду", який обстрілював Миколаївську область Фото: ЗСУ відпрацювали дроном по російському "Граду", який обстрілював Миколаївську область (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Один з підрозділів Сил спеціальних операцій знищив російську систему залпового вогню БМ-21 "Град", яку ворог використовував для обстрілу цивільних в Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій.

"Під час повітряної розвідки на Херсонському напрямку оператори одного з підрозділів ССО виявили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". З неї ворожа армія вела обстріл цивільного населення Миколаївської області", - пише пресслужба.

Коли система залпового вогню намагалась покинути зону ведення вогню - оператори ССО вдарили по ній FPV-дроном. Внаслідок ураження було знищено "Град", двох терористів, а також водія бойової машини.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 17 січня, українські воїни ліквідували ще 800 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 367 600 військових.

У тому ж числі на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували 385 терористів та знищили 57 одиниць військової техніки ворога, зокрема:

  • 4 танки;
  • 12 ББМ;
  • 6 артсистем;
  • й не тільки.

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