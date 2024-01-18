ЗСУ відпрацювали дроном по російському "Граду", який обстрілював Миколаївську область
Один з підрозділів Сил спеціальних операцій знищив російську систему залпового вогню БМ-21 "Град", яку ворог використовував для обстрілу цивільних в Миколаївській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій.
"Під час повітряної розвідки на Херсонському напрямку оператори одного з підрозділів ССО виявили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". З неї ворожа армія вела обстріл цивільного населення Миколаївської області", - пише пресслужба.
Коли система залпового вогню намагалась покинути зону ведення вогню - оператори ССО вдарили по ній FPV-дроном. Внаслідок ураження було знищено "Град", двох терористів, а також водія бойової машини.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 17 січня, українські воїни ліквідували ще 800 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 367 600 військових.
У тому ж числі на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували 385 терористів та знищили 57 одиниць військової техніки ворога, зокрема:
- 4 танки;
- 12 ББМ;
- 6 артсистем;
- й не тільки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.