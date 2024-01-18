ua en ru
Чт, 18 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ отработали дроном по российскому "Граду", который обстреливал Николаевскую область

Четверг 18 января 2024 14:07
UA EN RU
ВСУ отработали дроном по российскому "Граду", который обстреливал Николаевскую область Фото: ВСУ отработали дроном по российскому "Граду", который обстреливал Николаевскую область (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Одно из подразделений Сил специальных операций уничтожило российскую систему залпового огня БМ-21 "Град", которую враг использовал для обстрела гражданских в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал сил специальных операций.

"Во время воздушной разведки на Херсонском направлении операторы одного из подразделений ССО обнаружили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". Из нее вражеская армия вела обстрел гражданского населения Николаевской области", - пишет пресс-служба.

Когда система залпового огня пыталась покинуть зону ведения огня - операторы ССО ударили по ней FPV-дроном. В результате поражения были уничтожены "Град", два террориста, а также водитель боевой машины.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 17 января, украинские воины ликвидировали еще 800 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 367 600 военных.

В том числе на Таврическом направлении наши воины ликвидировали 385 террористов и уничтожили 57 единиц военной техники врага.

  • 4 танка;
  • 12 ББМ;
  • 6 артсистем;
  • и не только.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Удары по Чугуеву, Херсону и не только. Последствия массированной атаки РФ по Украине
Удары по Чугуеву, Херсону и не только. Последствия массированной атаки РФ по Украине
DAILY
Почему военным до сих пор сложно получить статус УБД и зачем он нужен
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Почему военным до сих пор сложно получить статус УБД и зачем он нужен