ВСУ отбили штурм оккупантов вблизи Новопавловки на Днепропетровщине (видео)
Украинские воины отбили атаку россиян в районе Новопавловки Днепропетровской области. Оккупанты предприняли попытку прорыва с применением бронетехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 9-го армейского корпуса.
Как сообщается, в полосе обороны 9 армейского корпуса противник предпринял попытку штурма с применением бронированной техники в районе населенного пункта Новопавловка, использовав сложные погодные условия и ограниченную видимость.
Подразделения 42 отдельная механизированная бригада имени Героя Украины Валерия Гудзя и 46 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВС Украины, во взаимодействии со смежными подразделениями, оперативно применили необходимые меры для уничтожения противника.
Отмечается, что попытка штурма обернулась для врага значительными потерями в технике и личном составе. Продолжается комплекс мероприятий по зачистке. Ситуация находится под контролем Сил обороны.
На видео зафиксировано поражение вражеской бронетехники во время попытки штурма.
Напомним, ранее мы сообщали, что украинские бойцы разрушили дорогу, соединяющую Селидово и Покровск. Россияне потеряли возможность использовать эту трассу для просачивания в город на легкой технике.
Также Силы специальных операций Вооруженных сил Украины показали кадры работы своих бойцов на Лиманском направлении. Операторы 8-го полка ССО зачистили российские позиции и взяли трофеи.