ЗСУ відбили два штурми та знищили два танки окупантів на Куп’янському напрямку

Українські бійці дали відсіч російським окупантам, які двічі намагалися прорвати позиції Сил оборони на Східному напрямку фронту. У результаті загарбницька армія втратила техніку і солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Бійці окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" разом з воїнами 43-ї окремої механізованої бригади та з гвардійцями 1-ї Президентської бригади оперативного призначення "Буревій" відбили 2 спроби штурмів росіян на Куп'янському напрямку. Зранку ворожа піхота на бронетехніці танк і БМП намагалася прорватися на позиції Сил оборони. Після обіду ситуація повторилася - знову танк та БМП намагалися втягнути піхоту на українські позиції. Однак ЗСУ дали відсіч окупантам, ворожий наступ було відбито, а втрат українських позицій не допущено. У результаті бойової роботи українських воїнів армія РФ зазнала значних втрат: пошкоджено 2 БМП;

знищено 2 танки;

ліквідовано 4 окупантів;

ще 3 - поранені. Відео майстерної роботи українських захисників показав 429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес". "Українські захисники тримають оборону, наносять загарбникам значних втрат в живій силі та техніці. Вживаються всіх заходів для недопущення погіршення тактичного положення", - додали в ОСУВ "Хортиця". Успіхи ЗСУ на Куп'янському напрямку Нещодавно біля Куп'янська росіяни намагались штурмувати українські позиції на машинах, квадроциклах та баггі. Однак бійці 14-ї окремої механізована бригада імені князя Романа Великого знищили ворожі авто, укриття противника, піхоту, квадроцикли, баггі та 120 мм міномети.