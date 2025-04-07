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Втрати Росії на війні з Україною вже перевищили 925 тисяч військових, - Генштаб

Понеділок 07 квітня 2025 07:43
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Втрати Росії на війні з Україною вже перевищили 925 тисяч військових, - Генштаб Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Володимир Костирін

Українські захисники ліквідували за добу ще 1350 російських загарбників. Відтак загальні втрати країни-агресора в особовому складі у війні вже перевищили 925 тисяч військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 07 квітня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 925 020 (+1350) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 567 (+13) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 997 (+25) од.;
  • артилерійських систем - 25 817 (+31) од.;
  • РСЗВ - 1356 (+2) од.;
  • засоби ППО - 1124 од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 31 874 (+28) од.;
  • крилатих ракет - 3 145 (+15) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 43 120 (+70) од.;
  • спеціальної техніки - 3 790 (+1) од.

Втрати Росії на війні з Україною вже перевищили 925 тисяч військових, - Генштаб

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні повідомлялося, що від початку доби на фронті відбулося 135 боїв. У військовому командуванні зазначили, що найгарячішою була ситуація на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках.

Вчора в ОСУВ "Хортиця" розповіли, що оператори дронів окремого загону Нацгвардії України "Крила Омеги" показали майстерну роботу на Східному напрямку фронту - тоді лише одним ударом бійці знищили ворожий танк.

Додамо, 6 квітня у коментарі РБК-Україна Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розвінчав фейк РФ про начебто захоплення населеного пункту Басівка в прикордонні Сумської області.

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Втрати Росії на війні з Україною вже перевищили 925 тисяч військових, - Генштаб
Втрати Росії на війні з Україною вже перевищили 925 тисяч військових, - Генштаб
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