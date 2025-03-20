Нацгвардійці розгромили штурмові групи росіян на Куп’янському напрямку (відео)

Бійці 5-ї окремої Слобожанської бригади "Скіф" НГУ розгромили штурмові групи ворога на Куп’янському напрямку. В результаті було поранено п'ятеро окупантів, ще один - знищений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця"

Як зазначається, нещодавно на Куп’янському напрямку противник силами двох штурмових груп по чотири військовослужбовці намагався закріпитися поблизу одного з населених пунктів для подальших штурмових дій на позиції нацгвардійців.

Ворожі групи були уражені вогнем мінометних та артилерійських підрозділів. Внаслідок бою окупанти зазнали втрат: п'ятеро поранені, один - знищений.

Після відступу противника гвардійці продовжили вогневе ураження, ліквідовуючи залишки штурмових груп.

