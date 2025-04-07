ВСУ отбили два штурма и уничтожили два танка оккупантов на Купянском направлении

Украинские бойцы дали отпор российским оккупантам, которые дважды пытались прорвать позиции Сил обороны на Восточном направлении фронта. В результате захватническая армия потеряла технику и солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

Бойцы отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" вместе с воинами 43-й отдельной механизированной бригады и с гвардейцами 1-й Президентской бригады оперативного назначения "Буревій" отбили 2 попытки штурмов россиян на Купянском направлении. Утром вражеская пехота на бронетехнике танк и БМП пыталась прорваться на позиции Сил обороны. После обеда ситуация повторилась - снова танк и БМП пытались втянуть пехоту на украинские позиции. Однако ВСУ дали отпор оккупантам, вражеское наступление было отражено, а потерь украинских позиций не допущено. В результате боевой работы украинских воинов армия РФ понесла значительные потери: повреждены 2 БМП;

уничтожено 2 танка;

ликвидировано 4 оккупантов;

еще 3 - ранены. Видео мастерской работы украинских защитников показал 429 отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес". "Украинские защитники держат оборону, наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике. Принимаются все меры для недопущения ухудшения тактического положения", - добавили в ОСГВ "Хортица". Успехи ВСУ на Купянском направлении Недавно возле Купянска россияне пытались штурмовать украинские позиции на машинах, квадроциклах и багги. Однако бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого уничтожили вражеские авто, укрытия противника, пехоту, квадроциклы, багги и 120 мм минометы.