ЗСУ вибивають росіян з північних районів Куп'янська: Трегубов розповів про міські бої

За його словами, йдуть міські бої і зараз росіяни безпосередньо у північних районах Куп'янська намагаються триматися і утримувати позиції від українських зустрічних дій, тоді як українці доволі ефективно в останні дні ведуть спроби їх звідти вибити.

Як уточнив речник, логістика для доступу до Куп'янська надзвичайно ускладнена і для українських підрозділів, і для ворога.

"Кожна спроба взагалі туди потрапити - це окреме дуже велике завдання із зірочкою, навіть якщо ми говоримо про піхотну групу. Якщо ми говоримо про якийсь транспорт - тим більше", - пояснив він.

Важливу роль, за словами військового, у протистоянні відіграють безпілотники та штурмова піхота.

Трегубов відзначив, що на дорогах і поблизу інфраструктури накопичено багато безпілотників, які очікують на рух противника, тому основний тягар боїв нині лежить на штурмових підрозділах та операторах безпілотних систем.

"Дронів дуже багато, лежачих вздовж доріг, на оптоволокні, що просто чекають на те, що щось проїде - теж дуже багато, тому головна зараз напруга лягає на плечі штурмової піхоти з обох боків, ну і взагалі піхоти як такої і на ефективність роботи БпЛА-шників", - розповів Трегубов.

Крім того, речник звернув увагу на загрозу авіаційних ударів і застосування керованих авіабомб (КАБ). Через близькість Куп'янська до кордону з РФ повітряна складова противника додатково ускладнює ситуацію.

Попри це, Трегубов підкреслив, що оборона тримається завдяки відвазі й ефективності дій української піхоти, зокрема штурмових підрозділів.