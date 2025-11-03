ua en ru
"Дати визначено": Зеленський заявив про плани повної зачистки Куп'янська від окупантів

Київ, Понеділок 03 листопада 2025 19:46
"Дати визначено": Зеленський заявив про плани повної зачистки Куп'янська від окупантів Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна планує повністю зачистити Куп'янськ від російських окупантів. Для цього вже визначили дати.

Про це на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Голова української держави розповів, що зараз у Куп'янську залишається до 60 російських окупантів.

"Йде зачистка. Ми все зачистимо. Дати визначені, вони були на Ставці", - зазначив Зеленський.

Він також уточнив, що більш детальною інформацією поділитися поки не може.

Бої за Куп'янськ

Нагадаємо, у вересні російським окупантам вдалося прорватися до Куп'янська через трубопровід. На тлі цього ситуація навколо міста загострилася. Диверсанти зайшли на територію Куп'янська з півночі.

Уже через кілька днів після того, як росіяни почали використовувати газову трубу для просування в районі Куп'янська, українські воїни її підірвали. Це поставило росіян у невигідне становище - тепер їм довелося прориватися до міста через річку Оскіл на плотах і човнах.

Минулого тижня російському диктатору Володимиру Путіну доповіли про те, що окупанти нібито оточили українських захисників у Куп'янську.

Зі свого боку начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов наголосив, що такі чутки є неправдивими. Він додав, що росіяни намагаються прорватися до центру міста з півночі, а також обходити населений пункт.

При цьому президент України Володимир Зеленський 29 жовтня наголошував, що ситуація в Куп'янську непроста, але тепер в українських воїнів "більше контролю".

Детальніше про ситуацію на фронті - в матеріалі РБК-Україна.

