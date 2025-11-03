"Дати визначено": Зеленський заявив про плани повної зачистки Куп'янська від окупантів
Україна планує повністю зачистити Куп'янськ від російських окупантів. Для цього вже визначили дати.
Про це на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Голова української держави розповів, що зараз у Куп'янську залишається до 60 російських окупантів.
"Йде зачистка. Ми все зачистимо. Дати визначені, вони були на Ставці", - зазначив Зеленський.
Він також уточнив, що більш детальною інформацією поділитися поки не може.
Бої за Куп'янськ
Нагадаємо, у вересні російським окупантам вдалося прорватися до Куп'янська через трубопровід. На тлі цього ситуація навколо міста загострилася. Диверсанти зайшли на територію Куп'янська з півночі.
Уже через кілька днів після того, як росіяни почали використовувати газову трубу для просування в районі Куп'янська, українські воїни її підірвали. Це поставило росіян у невигідне становище - тепер їм довелося прориватися до міста через річку Оскіл на плотах і човнах.
Минулого тижня російському диктатору Володимиру Путіну доповіли про те, що окупанти нібито оточили українських захисників у Куп'янську.
Зі свого боку начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов наголосив, що такі чутки є неправдивими. Він додав, що росіяни намагаються прорватися до центру міста з півночі, а також обходити населений пункт.
При цьому президент України Володимир Зеленський 29 жовтня наголошував, що ситуація в Куп'янську непроста, але тепер в українських воїнів "більше контролю".
Детальніше про ситуацію на фронті - в матеріалі РБК-Україна.