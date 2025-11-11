ВСУ выбивают россиян из северных районов Купянска: Трегубов рассказал о городских боях

По его словам, идут городские бои и сейчас россияне непосредственно в северных районах Купянска пытаются держаться и удерживать позиции от украинских встречных действий, тогда как украинцы довольно эффективно в последние дни ведут попытки их оттуда выбить.

Как уточнил спикер, логистика для доступа к Купянску чрезвычайно затруднена и для украинских подразделений, и для врага.

"Каждая попытка вообще туда попасть - это отдельная очень большая задача со звездочкой, даже если мы говорим о пехотной группе. Если мы говорим о каком-то транспорте - тем более", - пояснил он.

Важную роль, по словам военного, в противостоянии играют беспилотники и штурмовая пехота.

Трегубов отметил, что на дорогах и вблизи инфраструктуры накоплено много беспилотников, которые ожидают движения противника, поэтому основная тяжесть боев сейчас лежит на штурмовых подразделениях и операторах беспилотных систем.

"Дронов очень много, лежащих вдоль дорог, на оптоволокне, что просто ждут того, что что-то проедет - тоже очень много, поэтому главное сейчас напряжение ложится на плечи штурмовой пехоты с обеих сторон, ну и вообще пехоты как таковой и на эффективность работы БпЛА-шников", - рассказал Трегубов.

Кроме того, спикер обратил внимание на угрозу авиационных ударов и применения управляемых авиабомб (УАБ). Из-за близости Купянска к границе с РФ воздушная составляющая противника дополнительно усложняет ситуацию.

Несмотря на это, Трегубов подчеркнул, что оборона держится благодаря отваге и эффективности действий украинской пехоты, в том числе штурмовых подразделений.