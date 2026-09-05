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ЗСУ вгатили по російському ретранслятору MESH-мереж, РЛС і РЕБ

11:53 05.09.2026 Сб
1 хв
Що відомо про нові успіхи українських воїнів?
aimg Юлія Капітонова
Фото: Окупантам дісталося як на фронті, так і поза його межами (Віталій Носач, РБК-Україна)

Протягом минулої доби Сили оборони України встигли "вполювати" одразу кілька важливих військових цілей армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

За словами українських воїнів, у Картушині Брянської області РФ під удар потрапила ворожа радіолокаційна станція.

Ба більше, у тій же області, в районі Погара, було успішно атаковано комплекс радіоелектронної боротьби.

Також Генштаб ЗСУ повідомив, що у Злинці було уражено ретранслятор MESH-мережі противника.

"Також у Сокологірську Луганської області уражено ремонтну базу підрозділу окупантів", - наголосили українські захисники.

Сили оборони додали, що масштаб завданих збитків наразі з'ясовується. Усі подробиці будуть повідомлені додатково.

"Робота по ключових військових цілях противника триває. Далі буде!", - підсумували в Генштабі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ЗСУ зробили заяву про перемир'я на фронті. Як виявилося, завдання виконують в повному обсязі.

Також ми писали, що Сили оборони України прорвалися вперед одразу в кількох областях, а також зірвали кілька наступальних операцій армії РФ.

Окрім того, стало відомо, що Росія відмовилася від повітряного перемир'я на час візиту посланців Трампа.

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Збройні сили УкраїниВійська РФВійна Росії проти України