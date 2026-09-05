ЗСУ вгатили по російському ретранслятору MESH-мереж, РЛС і РЕБ

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ЗСУ зробили заяву про перемир'я на фронті. Як виявилося, завдання виконують в повному обсязі.

Також ми писали, що Сили оборони України прорвалися вперед одразу в кількох областях, а також зірвали кілька наступальних операцій армії РФ.

Окрім того, стало відомо, що Росія відмовилася від повітряного перемир'я на час візиту посланців Трампа.