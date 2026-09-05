ВСУ ударили по российскому ретранслятору MESH-сетей, РЛС и РЭБ

По словам украинских воинов, в Картушине Брянской области РФ под удар попала вражеская радиолокационная станция.

Более того, в той же области, в районе Погара, был успешно атакован комплекс радиоэлектронной борьбы.

Также Генштаб ВСУ сообщил, что в Слинке был поражен ретранслятор MESH-сети противника.

"Также в Сокологорске Луганской области поражена ремонтная база подразделения оккупантов", - подчеркнули украинские защитники.

Силы обороны добавили, что масштаб нанесенного ущерба сейчас выясняется. Все подробности будут сообщены дополнительно.

"Работа по ключевым военным целям противника продолжается. Продолжение следует!", - подытожили в Генштабе.