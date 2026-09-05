ВСУ ударили по российскому ретранслятору MESH-сетей, РЛС и РЭБ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины успели атаковать сразу несколько важных военных целей армии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.
По словам украинских воинов, в Картушине Брянской области РФ под удар попала вражеская радиолокационная станция.
Более того, в той же области, в районе Погара, был успешно атакован комплекс радиоэлектронной борьбы.
Также Генштаб ВСУ сообщил, что в Слинке был поражен ретранслятор MESH-сети противника.
"Также в Сокологорске Луганской области поражена ремонтная база подразделения оккупантов", - подчеркнули украинские защитники.
Силы обороны добавили, что масштаб нанесенного ущерба сейчас выясняется. Все подробности будут сообщены дополнительно.
"Работа по ключевым военным целям противника продолжается. Продолжение следует!", - подытожили в Генштабе.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в ВСУ сделали заявление о перемирии на фронте. Как оказалось, задачи выполняют в полном объеме.
Также мы писали, что Силы обороны Украины прорвались вперед сразу в нескольких областях, а также сорвали несколько наступательных операций армии РФ.
Кроме того, стало известно, что Россия отказалась от воздушного перемирия во время визита посланцев Трампа.