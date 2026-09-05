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ВСУ ударили по российскому ретранслятору MESH-сетей, РЛС и РЭБ

11:53 05.09.2026 Сб
1 мин
Что известно о новых успехах украинских воинов?
aimg Юлия Капитонова
Фото: Оккупантам досталось как на фронте, так и за его пределами (Виталий Носач, РБК-Украина)

За прошедшие сутки Силы обороны Украины успели атаковать сразу несколько важных военных целей армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

По словам украинских воинов, в Картушине Брянской области РФ под удар попала вражеская радиолокационная станция.

Более того, в той же области, в районе Погара, был успешно атакован комплекс радиоэлектронной борьбы.

Также Генштаб ВСУ сообщил, что в Слинке был поражен ретранслятор MESH-сети противника.

"Также в Сокологорске Луганской области поражена ремонтная база подразделения оккупантов", - подчеркнули украинские защитники.

Силы обороны добавили, что масштаб нанесенного ущерба сейчас выясняется. Все подробности будут сообщены дополнительно.

"Работа по ключевым военным целям противника продолжается. Продолжение следует!", - подытожили в Генштабе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ВСУ сделали заявление о перемирии на фронте. Как оказалось, задачи выполняют в полном объеме.

Также мы писали, что Силы обороны Украины прорвались вперед сразу в нескольких областях, а также сорвали несколько наступательных операций армии РФ.

Кроме того, стало известно, что Россия отказалась от воздушного перемирия во время визита посланцев Трампа.

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