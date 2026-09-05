Росія відмовилася від повітряного перемир'я на час візиту посланців Трампа

Вранці 5 вересня Міноборони Росії визнало, що її війська здійснили нові атаки на Україну. Таким чином, ворог фактично відкинув заклик президента України Володимира Зеленського до припинення повітряних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МО РФ.

У ворожому Міноборони оголосили про удари по різних регіонах України.

Там також заявили про нібито ураження низки військових цілей, однак традиційно жодних доказів цим твердженням противник не надав.

Ба більше, у МО РФ почали стверджувати, що Сили оборони України також здійснили повітряну атаку на територію країни-агресорки минулої ночі.

Ворог заявив, що його сили ППО нібито знешкодили 53 українські дрони над різними регіонами - жодних доказів цим словам також немає.

Що важливо розуміти, 4 вересня Зеленський запевнив, що протягом суботи та неділі - на період візиту посланців президента США Дональда Трампа до Москви та Києва - "Україна забезпечить нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути".

"З нашого боку повітряних ударів не буде, ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які повʼязані з цим американським візитом", - закликав Зеленський.