ЗСУ прорвалися вперед одразу в кількох областях, - ISW

Протягом кількох минулих діб Сили оборони України змогли просунутися у Харківській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Ба більше, вони зірвали кілька наступальних операцій армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Харківська область

Українські військові нещодавно просунулися або продовжили утримувати позиції на півночі Харківської області. За інформацією одного з українських підрозділів, який працює в цьому районі, Сили оборони відбили російські атаки поблизу Одрадного, що розташоване на схід від Харкова. Це може свідчити про те, що населений пункт залишається під контролем України, попри заяви російської сторони про його захоплення.

Також українські військові продовжують завдавати ударів по об'єктах російських сил на окупованій частині області.

Водночас російські війська продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку. Однак, за оцінкою ISW, підтверджень їхнього просування немає.

На Боровському напрямку 3 та 4 вересня армія РФ також проводила обмежені наступальні операції, проте не досягла успіху. Українські військові проводили успішні контратаки. За даними російських воєнних блогерів, район між Рідкодубом і Новим на південний схід від Борової залишається спірною територією, де тривають бойові дії.

Донецька область

Українські сили нещодавно просунулися на схід від Слов'янська. Це відбувається на тлі спроб російської армії встановити контроль над тактичними висотами в цьому районі, що могло б створити для неї вигідніші умови для подальшого наступу на Слов'янськ.

Про можливе просування українських військ свідчать геолокаційні відеозаписи, оприлюднені 3 вересня. На них зафіксовано удар російських військ по українських позиціях у північно-західній частині Рай-Олександрівки, розташованої на схід від Слов'янська.

Водночас російський воєнний блогер 4 вересня заявив про нібито захоплення Никонорівки на південний схід від Слов'янська. Підтверджень цій інформації немає.

На напрямку Костянтинівка-Дружківка російські війська 3 та 4 вересня продовжували наступальні дії, однак просунутися не змогли. Українські сили утримують позиції, які ускладнюють спроби російської армії просунутися до Костянтинівки та в самому місті.

Також російські війська продовжували наступ на Покровському напрямку, проте 3 та 4 вересня не досягли підтверджених успіхів.

Дніпропетровська область

Українські війська нещодавно мали просування в напрямку Новопавлівки. Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 3 вересня, Сили оборони просунулися на захід від Котлярівки, розташованої трохи на схід від Новопавлівки.

Запорізька область

3 та 4 вересня російські війська продовжували наступальні дії на Гуляйпольському напрямку, а також у західній частині Запорізької області. Водночас підтверджених випадків просування російських сил на цих ділянках не зафіксовано.