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ЗСУ зробили заяву про перемир'я на фронті: задачі виконують в повному обсязі

10:27 05.09.2026 Сб
2 хв
У командуванні пояснили, чому одностороннє припинення вогню небезпечне
aimg Марія Науменко aimg Уляна Безпалько
ЗСУ зробили заяву про перемир'я на фронті: задачі виконують в повному обсязі Фото: українські військові (Getty Images)
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Збройні Сили України не припиняють виконання завдань оборонної операції. У командуванні наголосили, що режим тиші має бути взаємним.

Про це повідомили в в Головному управлінні комунікацій ЗС, передає РБК-Україна.

Як зазначили у відомстві, українські військовослужбовці наразі продовжують виконувати завдання оборонної операції в повному обсязі.

"Збройні Сили України продовжують виконувати визначені завдання з оборони України згідно з планом", - повідомили у Головному управлінні комунікацій ЗСУ.

Там наголосили, що режим припинення вогню не може діяти лише в односторонньому порядку. За словами представника відомства, такий формат також не може бути несиметричним.

""Режим припинення вогню" не може бути одностороннім чи несиметричним, інакше він становитиме небезпеку для життя і здоров'я наших військовослужбовців. Відтак завдання оборонної операції наразі виконуються в повному обсязі", - додав співрозмовник.

Що передувало

Ініціатива щодо тимчасового повітряного перемир'я прозвучала напередодні візиту американських представників до України та Росії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий на цей період утриматися від повітряних ударів.

Він зазначив, що метою Києва є зробити візит "максимально конструктивним і змістовним".

Однак вранці 5 вересня Міноборони РФ повідомило про нові удари по Україні, фактично засвідчивши, що Москва не підтримала запропонований формат тимчасової тиші.

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Російська Федерація Україна Перемир'я Росії та України Збройні сили України Режим припинення вогню
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