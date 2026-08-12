ЗСУ вгатили по чотирьох кораблях Росії в Новоросійську

Україна пошкодила кораблі військового флоту РФ

Підрозділи Сил оборони України у межах спільної операції уразили військово-морську базу у Новоросійську Краснодарського краю РФ.

За попередньою інформацією, пошкоджень зазнали:

два фрегата проєкту 11356: "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен",

та малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М",

сторожовий корабель проєкту 22160 "Василь Биков".

Удари по російських кораблях

Раніше РБК-Україна писало, що у ніч на 18 липня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових і воєнно-економічних об'єктів Росії. Серед них був і сторожовий корабель проєкту 10410 "Светляк" у Керчі.

Окрім того, українські дрони за ніч 19 липня уразили 13 підстанцій в окупованому Криму та 4 судна "тіньового флоту" Росії у Чорному морі.

Також українські морські дрони 17 липня знищили ще 12 суден тіньового флоту росії в Чорному морі. За 12 діб операції "МоЛоЧКа" загальна кількість уражених кораблів значно зросла.