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ЗСУ вгатили по чотирьох кораблях Росії в Новоросійську

20:11 12.08.2026 Ср
1 хв
Україна розгромила військово-морську базу РФ
aimg Олена Бджола
Фото: військово-морська база РФ у Новоросійську (t.me/atesh_ua)

Чотири військові кораблі ворога у Новоросійську зазнали пошкоджень різного ступеню у ніч проти 12 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

Україна пошкодила кораблі військового флоту РФ

Підрозділи Сил оборони України у межах спільної операції уразили військово-морську базу у Новоросійську Краснодарського краю РФ.

За попередньою інформацією, пошкоджень зазнали:

  • два фрегата проєкту 11356: "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен",
  • малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М",
  • сторожовий корабель проєкту 22160 "Василь Биков".

Удари по російських кораблях

Раніше РБК-Україна писало, що у ніч на 18 липня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових і воєнно-економічних об'єктів Росії. Серед них був і сторожовий корабель проєкту 10410 "Светляк" у Керчі.

Окрім того, українські дрони за ніч 19 липня уразили 13 підстанцій в окупованому Криму та 4 судна "тіньового флоту" Росії у Чорному морі.

Також українські морські дрони 17 липня знищили ще 12 суден тіньового флоту росії в Чорному морі. За 12 діб операції "МоЛоЧКа" загальна кількість уражених кораблів значно зросла.

Ще у вересні 2025 року Військово-Морські Сили ЗСУ в анексованому Криму уразили комунікаційний вузол Чорноморського флоту Росії.

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