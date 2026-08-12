ЗСУ вгатили по чотирьох кораблях Росії в Новоросійську

Чотири військові кораблі ворога у Новоросійську зазнали пошкоджень різного ступеню у ніч проти 12 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ у Telegram.
Підрозділи Сил оборони України у межах спільної операції уразили військово-морську базу у Новоросійську Краснодарського краю РФ.
За попередньою інформацією, пошкоджень зазнали:
Раніше РБК-Україна писало, що у ніч на 18 липня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових і воєнно-економічних об'єктів Росії. Серед них був і сторожовий корабель проєкту 10410 "Светляк" у Керчі.
Окрім того, українські дрони за ніч 19 липня уразили 13 підстанцій в окупованому Криму та 4 судна "тіньового флоту" Росії у Чорному морі.
Також українські морські дрони 17 липня знищили ще 12 суден тіньового флоту росії в Чорному морі. За 12 діб операції "МоЛоЧКа" загальна кількість уражених кораблів значно зросла.
Ще у вересні 2025 року Військово-Морські Сили ЗСУ в анексованому Криму уразили комунікаційний вузол Чорноморського флоту Росії.