ЗСУ за одну ніч уразили нафтобазу під Москвою, корабель у Керчі та танкери РФ

У ніч на 18 липня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових і воєнно-економічних об'єктів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Нафтобаза у Підмосков'ї

Однією з головних цілей стала нафтобаза "Нафто-Сервіс" у Ногінську Московської області.

За даними Генштабу, по об'єкту було зафіксовано влучання, після чого на території підприємства виникла пожежа.

У військовому командуванні зазначили, що ця нафтобаза використовується для зберігання та постачання паливно-мастильних матеріалів, зокрема для забезпечення потреб російських військ.

Під ударом морська логістика

Крім того, українські військові уразили два танкери, два плавучі крани та один буксир в акваторіях Азовського й Чорного морів.

За інформацією Генштабу, танкери перевозили нафту, нафтопродукти та паливо в інтересах армії РФ. Плавучі крани та буксир забезпечували роботу портів, перевезення військових вантажів, навантаження техніки та функціонування морської логістики противника.

Другий "Светляк" за два дні

Окремо Сили оборони уразили сторожовий корабель проєкту 10410 "Светляк", який перебував у Керчі, що в тимчасово окупованому Криму.

У Генштабі наголосили, що це вже другий корабель цього проєкту, який був уражений українськими військовими протягом останніх двох днів.

Кораблі проєкту "Светляк" використовуються для патрулювання морської акваторії, супроводу суден, а також виконання завдань із забезпечення діяльності військово-морських сил та інших силових структур РФ.

Уражено міст на Луганщині

Також під удар потрапив залізничний міст через річку Біла поблизу Сабівки Луганської області.

За даними Генштабу, російські війська використовували його для перекидання сил і військових вантажів.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації", - підсумували у Генштабі.

