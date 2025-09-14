ЗСУ уразили комунікаційний вузол Чорноморського флоту РФ: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ в Telegram .

У ніч на 11 вересня ВМС ЗСУ уразили комунікаційний вузол Чорноморського флоту РФ на території 184 науково-дослідницької експериментальної бази "Севастополь" у тимчасово окупованому Криму.

ЗСУ планомірно атакують об'єкти Чорноморського флоту Росії.

Так, 28 серпня стало відомо, що бійці ГУР вразили малий ракетний корабель Росії "Буян-М", який може нести ракети "Калібр". Він перебував в акваторії Азовського моря. У рамках операції бійці ГУР використовували безпілотники. Один із них ударив по системі РЛС корабля, а другий - врізався в борт.

Раніше, під час операції у Чорному морі ударний морський дрон прорвався до бухти Новоросійська, де базуються залишки російського Чорноморського флоту. Через детонацію дрона загинула група з п’яти російських водолазів-розвідників, які намагалися його підняти та дослідити.