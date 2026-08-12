ВСУ поразили четыре корабля России в Новороссийске

Четыре военных корабля врага в Новороссийске получили повреждения разной степени в ночь на 12 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ в Telegram.
Подразделения Сил обороны Украины в рамках совместной операции поразили военно-морскую базу в Новороссийске Краснодарского края РФ.
По предварительной информации, повреждения получили:
Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 18 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных и военно-экономических объектов России. Среди них был и сторожевой корабль проекта 10410 г. "Светляк" в Керчи.
Кроме того, украинские дроны за ночь 19 июля поразили 13 подстанций в оккупированном Крыму и 4 судна "теневого флота" России в Черном море.
Также украинские морские дроны 17 июля уничтожили еще 12 судов теневого флота России в Черном море. За 12 суток операции "МоЛоЧКА" общее количество пораженных кораблей значительно возросло.
Еще в сентябре 2025 года Военно-Морские Силы ВСУ в аннексированном Крыму поразили коммуникационный узел Черноморского флота России.