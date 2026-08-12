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ВСУ поразили четыре корабля России в Новороссийске

20:11 12.08.2026 Ср
1 мин
Украина разгромила военно-морскую базу РФ
aimg Елена Бджола
Фото: военно-морская база РФ в Новороссийске (t.me/atesh_ua)

Четыре военных корабля врага в Новороссийске получили повреждения разной степени в ночь на 12 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Украина повредила корабли военного флота РФ

Подразделения Сил обороны Украины в рамках совместной операции поразили военно-морскую базу в Новороссийске Краснодарского края РФ.

По предварительной информации, повреждения получили:

  • два фрегата проекта 11356: "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен",
  • малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М",
  • сторожевой корабль проекта 22160 "Василий Быков".

Удары по российским кораблям

Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 18 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных и военно-экономических объектов России. Среди них был и сторожевой корабль проекта 10410 г. "Светляк" в Керчи.

Кроме того, украинские дроны за ночь 19 июля поразили 13 подстанций в оккупированном Крыму и 4 судна "теневого флота" России в Черном море.

Также украинские морские дроны 17 июля уничтожили еще 12 судов теневого флота России в Черном море. За 12 суток операции "МоЛоЧКА" общее количество пораженных кораблей значительно возросло.

Еще в сентябре 2025 года Военно-Морские Силы ВСУ в аннексированном Крыму поразили коммуникационный узел Черноморского флота России.

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