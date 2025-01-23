ЗСУ про Велику Новосілку: ситуація важка, існує загроза оперативного оточення

Як розповів Трегубов, росіяни вдаються до змішаних штурмів, але здебільшого піхотою. Загалом населений пункт наразі перебуває у доволі складному становищі. Українські військові роблять все, щоб не допустити подальшого просування ворога.

"Зараз безпосередньо у зоні нашої (ОСУВ "Хортиця", - ред.) відповідальності перебуває головнокомандувач ЗСУ (Олександр Сирський, - ред.). І найбільш складні напрямки, як Велика Новосілка та Покровський напрямок, перебувають на постійному контролі. Ситуація зараз динамічна, важка. Всі в нас і в штабах, і всі безпосередньо на місцях стежать за її розвитком і розглядають різні варіанти як зарадити, як її поліпшити", - додав спікер.

Речник ОСУВ відзначив, що ризику повного оточення у Великій Новосілці немає, але існує ризик оперативного. У тому ж числі Сили оборони докладають зусиль, що окупантам не вдалося заблокувати підходи до міста, які ворог намагається взяти під вогневий контроль.

"Там не дуже зручно насправді. Там ще річка протікає і, скажімо так, вона трішки розрізає селище. Тому там трішечки незручно із маневруванням. Але тим не менш, усі ці проблеми відомі. Вони були відомі і раніше. І власне розробляються варіанти як цьому протидіяти", - пояснив Трегубов.