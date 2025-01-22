"Там дуже важкі бої". У ЗСУ оцінили, чи є ризик оточення Великої Новосілки

Наразі ризику оточення росіянами населеного пункту Велика Новосілка у Донецькій області немає. Але там точаться важкі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі "Суспільне. Студія"

"Загрози оточення там немає, бо у випадку цього там є можливість вийти, там не та дистанція і не те охоплення", - сказав речник.

При цьому він наголосив, що у районі Великої Новосілки на Новопавлівському напрямку "дуже важкі бої і можливий будь-який розвиток ситуації у будь-який бік".

За словами Трегубова, українське командування тримає ситуацію на контролі, а також розглядає різні варіанти дій у цьому населеному пункті.

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