"Там дуже важкі бої". У ЗСУ оцінили, чи є ризик оточення Великої Новосілки
Наразі ризику оточення росіянами населеного пункту Велика Новосілка у Донецькій області немає. Але там точаться важкі бої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі "Суспільне. Студія"
"Загрози оточення там немає, бо у випадку цього там є можливість вийти, там не та дистанція і не те охоплення", - сказав речник.
При цьому він наголосив, що у районі Великої Новосілки на Новопавлівському напрямку "дуже важкі бої і можливий будь-який розвиток ситуації у будь-який бік".
За словами Трегубова, українське командування тримає ситуацію на контролі, а також розглядає різні варіанти дій у цьому населеному пункті.
скриншот deepstatemap.live
Бої за Велику Новосілку
Велика Новосілка - це селище Волноваського району Донецької області, де останнім часом активізувалися бойові дії. Це не перша спроба ворога захопити населений пункт. Спроба Росії захопити Велику Новосілку влітку 2022 року зазнала невдачі, а у 2023 році Україна відтіснила російські сили на південь.
Вчора, 21 січня, в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на околицях населеного пункту, при цьому противник не рахується з втратами.
За даними Генштабу ЗСУ, на Новопавлівському напрямку противник протягом минулої доби здійснив вісім атак в напрямках Времівки, Костянтинополя та Великої Новосілки.
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