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Бої за Велику Новосілку. Росіяни посилили обстріли, деякі позиції ЗСУ зруйновані

Велика Новосілка, Четвер 23 січня 2025 08:37
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Бої за Велику Новосілку. Росіяни посилили обстріли, деякі позиції ЗСУ зруйновані Фото: РФ зруйнувала позиції ЗСУ у районі Великої Новосілки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська протягом останньої доби посилили обстріли у районі Великої Новосілки Донецької області. Деякі українські позиції були зруйновані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця" в Telegram.

Як зазначається, на Новопавлівському напрямку противник концентрує атакувальні зусилля в районі Великої Новосілки.

"По позиціях наших захисників лише в районі цього населеного пункту ворог здійснив понад 80 обстрілів з використанням артилерії, мінометів та БПЛА різних типів", - зазначають військові.

В Оперативно-стратегічному угруповуванні військ "Хортиця" додали, що внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі позиції були зруйновані. Сили оборони вживають заходів для недопущення погіршення тактичного положення.

Бої за Велику Новосілку. Росіяни посилили обстріли, деякі позиції ЗСУ зруйновані

скриншот deepstatemap.live

Бої за Велику Новосілку

Населений пункт Велика Новосілка знаходиться у Донецькій області і належить до Новопавлівського напрямку. За останній тиждень там активізувалися бойові дії.

Так, 21 січня Сили оборони України повідомили, що окупанти намагаються прорвати оборону на околицях населеного пункту. Під час боїв противник не рахується з втратами.

При цьому у ЗСУ наголошують, що ризику оточення росіянам Великої Новосілки немає, попри те, що там точаться важкі бої.

Як повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 23 січня, на Новопавлівському напрямку за добу відбито п'ять атак поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Времівка.

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