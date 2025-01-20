РФ намагається прорвати оборону Нової Новосілки, не рахується з втратами, - ЗСУ

Російські окупанти, не рахуючись з численними втратами, намагаються прорвати оборону українських воїнів в районі Великої Новосілки Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

"На Новопавлівському напрямку противник сконцентрував свої основні атакувальні зусилля в районі Великої Новосілки. Не рахуючись з численними втратами, ворог намагається прорвати нашу оборону на околицях населеного пункту", - пише ОСУВ.

Зазначається, що на напрямку ворог також за підтримки бронетехніки атакував в районах Костянтинополя та Зеленівки.

Під час вогневого ураження було знищено й пошкоджено шість бронемашин ворога.