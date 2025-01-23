ВСУ о Великой Новоселке: ситуация тяжелая, существует угроза оперативного окружения

Как рассказал Трегубов, россияне прибегают к смешанным штурмам, но в основном пехотой. В целом населенный пункт сейчас находится в довольно сложном положении. Украинские военные делают все, чтобы не допустить дальнейшего продвижения врага.

"Сейчас непосредственно в зоне нашей (ОСУВ "Хортица", - ред.) ответственности находится главнокомандующий ВСУ (Александр Сырский, - ред.). И наиболее сложные направления, как Большая Новоселка и Покровское направление, находятся на постоянном контроле. Ситуация сейчас динамичная, тяжелая. Все у нас и в штабах, и все непосредственно на местах следят за ее развитием и рассматривают различные варианты как помочь, как ее улучшить", - добавил спикер.

Спикер ОСУВ отметил, что риска полного окружения в Великой Новоселке нет, но существует риск оперативного. В том же числе Силы обороны прилагают усилия, чтобы оккупантам не удалось заблокировать подходы к городу, которые враг пытается взять под огневой контроль.

"Там не очень удобно на самом деле. Там еще река протекает и, скажем так, она немного разрезает поселок. Поэтому там немного неудобно с маневрированием. Но тем не менее, все эти проблемы известны. Они были известны и раньше. И собственно разрабатываются варианты как этому противодействовать", - пояснил Трегубов.

Отдельная ОСУВ "Хортица" добавляет, что командование принимает меры для усиления подразделений Силы обороны, а также обеспечения необходимым средствами для ведения боя, усиления и обеспечения флангов.

"Также спланированы мероприятия по действиям в случае обострения тактической обстановки и возможных вариантов ее развития", - пишет ОСУВ.