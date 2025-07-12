ЗСУ вдарили по заводу "МіГ" у Росії, а Шабунін отримав підозру: новини за 11 липня

ЗСУ вдарили по заводу "МіГ" та підприємству з виробництва ракет у РФ

У ніч на 11 липня підрозділи Збройних сил України уразили Луховицький авіаційний завод імені Вороніна. Він виробляє винищувачі типу МіГ-29, МіГ-31.

За даними Генштабу, це підприємство виконує повний спектр робіт для російської армії - від механічної обробки деталей до остаточного складання, льотних випробувань та здачі російських бойових літаків МіГ. На території заводу зафіксовано вибухи та пожежу.

Також підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова.

Це підприємство спеціалізується на виготовленні ракет до зенітних ракетних та зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРК/ЗРГК) противника.

Шабунін отримав підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві

ДБР повідомило про підозру громадському активісту, який, за даними слідства, ухилявся від служби в армії та без дозволу користувався автомобілем, призначеним для ЗСУ.

Йдеться про очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, у якого вчора проводилися обшуки.

Слідчі ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю, який мобілізувався у 2022 році, але тривалий час не з’являвся до місця служби. За даними слідства, він прикривав свою відсутність відрядженнями, перебуваючи у цивільних установах, які не належать до Сил оборони.

Також задокументовано, що попри фактичну відсутність у військовій частині, фігурант регулярно отримував щомісячне грошове забезпечення понад 50 тисяч гривень.

Крім того, слідство встановило, що підозрюваний незаконно використовував позашляховик, ввезений як гуманітарна допомога для потреб армії. Транспортний засіб не був належним чином оформлений і використовувався в особистих цілях, зокрема для пересування Києвом.

Військовослужбовцю оголошено підозру за ч. 4 ст. 409 КК України - ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, та ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції на момент вчинення злочину) - шахрайське заволодіння чужим майном у великих розмірах. Санкції статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.

У США схвалили 500 млн доларів допомоги для України у 2026 році

Комітет Сенату США з питань збройних сил схвалив 500 мільйонів доларів на надання допомоги Україні в галузі безпеки в рамках проекту закону про національну оборону на 2026 фінансовий рік.

Закон про національну оборону (NDAA) щороку визначає фінансування та повноваження збройних сил США, щоб гарантувати їхню боєздатність. Проект, схвалений комітетом 9 липня, передбачає продовження допомоги Україні до 2028 року з підвищенням фінансування з 300 до 500 мільйонів доларів.

Гана готова профінансувати дрони для ЗСУ

Президент Володимир Зеленський заявив про намір України розвивати співпрацю з Ганою в аграрному та оборонному секторах.

"Ми обговорили сфери, в яких ми вже можемо поглибити наше партнерство, в першу чергу в агропромисловому секторі та створенні центру продовольчої логістики в Гані", - повідомив глава держави.

Сторони домовилися організувати зустріч на рівні міністрів, і вже найближчим часом українська делегація відвідає Гану.

Зеленський також зазначив, що Гана зацікавлена в українських технологіях, зокрема у виробництві різних типів дронів та досвіді, який Україна здобула у ході війни.

У Росії знищено газогін, який забезпечує ворожий ВПК

Увечері 10 липня в російському місті Лангепас, що в Ханти-Мансійському автономному окрузі Тюменської області РФ, вибухнув газогін. Він забезпечує російський військово-промисловий комплекс (ВПК).

За інформацією джерела, внаслідок спецоперації було знищено ділянку великого магістрального газогону, який обслуговує підприємства російського ВПК у Челябінській, Оренбурзькій та Свердловській областях.

Пропускна здатність ураженого газогону - 2,6 мільярда метрів кубічних природного газу на рік. А з огляду на відстань між газовими компресорними станціями (близько 20 кілометрів), у двох пошкоджених вибухами трубах перебувало приблизно 4 112 000 м3 газу.

Оскільки ціна 1 000 м3 газу наразі становить близько 350 доларів, розмір лише одномоментної завданої шкоди становить щонайменше 1.3 млн доларів.

Келлог анонсував поїздку до Києва і назвав дату

У понеділок, 14 липня, до Києва прибуде спецпосланець США з питань України Кіт Келлог. Його візит триватиме весь тиждень.

"Ми будемо у Києві у понеділок. Тож ми там будемо цілий тиждень", - заявив Келлог під час розмови з журналісткою "Новини Live".