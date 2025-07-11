У США схвалили 500 млн доларів допомоги для України у 2026 році

Комітет Сенату США з питань збройних сил схвалив 500 мільйонів доларів на надання допомоги Україні в галузі безпеки в рамках проекту закону про національну оборону на 2026 фінансовий рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Варто зауважити, що цей закон також обмежує виведення з експлуатації військових літаків A-10.

Закон про національну оборону (NDAA) щороку визначає фінансування та повноваження збройних сил США, щоб гарантувати їхню боєздатність. Проект, схвалений комітетом 9 липня, передбачає продовження допомоги Україні до 2028 року з підвищенням фінансування з 300 до 500 мільйонів доларів.

Крім того, законопроект забороняє зменшувати парк літаків A-10 нижче 103 одиниць у 2026 році, що дозволить продовжити їхню службу для авіаційної підтримки.

NDAA підтримує загальне фінансування національної оборони США у розмірі 925 мільярдів доларів та включає заходи щодо протидії глобальним загрозам, зокрема з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї.

У ньому підкреслюється необхідність технологічних досягнень в таких областях, як штучний інтелект, безпілотні технології та гіперзвукова зброя, для підтримки військової переваги США.

Відновлення поставок зброї США для України

Згідно з повідомленнями західних ЗМІ, минулого тижня США тимчасово призупинили постачання деяких видів озброєння до України. Йдеться, зокрема, про ракети для систем ППО та високоточні боєприпаси. У Білому домі пояснили, що це рішення пов’язане з перевіркою запасів на американських складах і стосується не лише України, а й інших партнерів по всьому світу.

Після телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським 3 липня, а також через інтенсивні російські обстріли, президент США Дональд Трамп оголосив про намір збільшити обсяг військової допомоги Україні.