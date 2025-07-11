У США схвалили 500 млн доларів допомоги для України у 2026 році
Комітет Сенату США з питань збройних сил схвалив 500 мільйонів доларів на надання допомоги Україні в галузі безпеки в рамках проекту закону про національну оборону на 2026 фінансовий рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Варто зауважити, що цей закон також обмежує виведення з експлуатації військових літаків A-10.
Закон про національну оборону (NDAA) щороку визначає фінансування та повноваження збройних сил США, щоб гарантувати їхню боєздатність. Проект, схвалений комітетом 9 липня, передбачає продовження допомоги Україні до 2028 року з підвищенням фінансування з 300 до 500 мільйонів доларів.
Крім того, законопроект забороняє зменшувати парк літаків A-10 нижче 103 одиниць у 2026 році, що дозволить продовжити їхню службу для авіаційної підтримки.
NDAA підтримує загальне фінансування національної оборони США у розмірі 925 мільярдів доларів та включає заходи щодо протидії глобальним загрозам, зокрема з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї.
У ньому підкреслюється необхідність технологічних досягнень в таких областях, як штучний інтелект, безпілотні технології та гіперзвукова зброя, для підтримки військової переваги США.
Відновлення поставок зброї США для України
Згідно з повідомленнями західних ЗМІ, минулого тижня США тимчасово призупинили постачання деяких видів озброєння до України. Йдеться, зокрема, про ракети для систем ППО та високоточні боєприпаси. У Білому домі пояснили, що це рішення пов’язане з перевіркою запасів на американських складах і стосується не лише України, а й інших партнерів по всьому світу.
Після телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським 3 липня, а також через інтенсивні російські обстріли, президент США Дональд Трамп оголосив про намір збільшити обсяг військової допомоги Україні.
Трамп зазначив, що Володимир Путін відповідальний за численні вбивства людей. Крім того, він заявив, що не думав над тим, хто вирішив припинити передачу зброї Україні.
За даними ЗМІ, рішення призупинити поставки зброї Україні ухвалив Піт Гегсет. Причому він начебто не поінформував про це ані Трампа, ані Конгрес.
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