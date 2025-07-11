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Келлог анонсував поїздку до Києва і назвав дату

П'ятниця 11 липня 2025 14:34
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Келлог анонсував поїздку до Києва і назвав дату Фото: Кіт Келлог, спецпосланець Сполучених Штатів Америки з питань України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У понеділок, 14 липня, до Києва прибуде спецпосланець Сполучених Штатів Америки (США) з питань України Кіт Келлог. Його візит триватиме весь тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Келлога в коментарі "Новини Live".

"Ми будемо у Києві у понеділок. Тож ми там будемо цілий тиждень", - заявив Келлог під час розмови з журналісткою "Новини Live".

Спроби США завершити війну в Україні

Після нещодавньої перемоги Дональда Трампа у виборах президента США, Білий дім повернувся до переговорів з Російською Федерацією (РФ) для спроби завершити повномасштабну війну в Україні дипломатичним шляхом. Перші зустрічі Штати провели з українськими та російськими представниками окремо, але пізніше Київ та Москва також відновили діалог між собою.

Перший раунд переговорів Росії та України відбувся 16 травня на території Стамбулу. Тоді сторони домовилися провести обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Наступна ж зустріч відбулась вже 2 червня.

Окремо варто додати й те, що з початку другої каденції риторика Трампа щодо Росії почала суттєво змінюватись та ставати більш агресивною. Після останньої телефонної розмови з диктатором Володимиром Путіним американський лідер висловив невдоволення діями головою Кремля.

Тим часом як пишуть ЗМІ, Трамп став прихильнішим до підтримки України озброєнням, ніж раніше.

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Київ Кіт Келлог
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