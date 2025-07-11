ЗСУ вдарили по заводу "МіГ" та підприємству з виробництва ракет у РФ

У ніч на 11 липня підрозділи Збройні сили України уразили Луховицький авіаційний завод імені Вороніна. Він виробляє винищувачі типу МіГ-29, МіГ-31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, це підприємство виконує повний спектр робіт для російської армії - від механічної обробки деталей до остаточного складання, льотних випробувань та здачі російських бойових літаків МіГ. На території заводу зафіксовано вибухи та пожежу.

Також підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова.

Це підприємство спеціалізується на виготовленні ракет до зенітних ракетних та зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРК/ЗРГК) противника.

Зафіксовано вибухи, дим над промисловою зоною, а також рух карет швидкої допомоги та пожежної техніки у напрямку цілі. Результати ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - зауважили у Генштабі.

Дрони атакують Росію

Російські Telegram-канали повідомили, що 11 липня безпілотники атакували підприємство з виробництва дронів "Кронштадт", розташоване в місті Дубна Московської області.

Відомо також, що наприкінці травня 2025 року підприємство "Кронштадт" вже піддавалося атаці безпілотників.

На офіційному сайті компанії зазначено, що вона понад 15 років розробляє власні інженерні та інформаційні технології у сфері безпілотних систем, які користуються попитом як на російському, так і на міжнародному ринках.

За непідтвердженими даними, на підприємстві "Кронштадт" виготовляють, зокрема, ударно-розвідувальні безпілотні літальні апарати "Оріон".