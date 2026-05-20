У ЗСУ вчитимуть збивати "Шахеди" по-новому

У ЗСУ з'явився новий вітчизняний тренажер для підготовки операторів переносних зенітно-ракетних комплексів FIM-92 Stinger, як полюють на "Шахеди".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.
Зазначається, що американські ПЗРК FIM-92 Stinger перебувають на озброєнні у ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. Завдяки інфрачервоній голівці самонаведення Stinger ефективно захоплює тепловий слід двигуна "Шахеда" і знищує його прямим влучанням.
Навчання персоналу потребує чимало ресурсу – використання установок для вивчення вузлів і агрегатів, ракет, блоків-охолоджувачів, блоків живлення, амортизації самих установок тощо. Використання тренажерів зводить ці витрати до мінімуму.
Лазерний тренажер FIM-92 Stinger повністю ідентичний бойовому ПЗРК, повторює його габарити, вагу та алгоритм роботи.
Тренажер дозволяє відпрацьовувати повний цикл дій оператора:
У ролі цілей використовуються безпілотні літальні апарати, які імітують різні типи загроз – БпЛА, крилаті ракети, літаки, гелікоптери.
Цікаво, що тренажер фіксує правильність дій оператора: швидкість виявлення цілі, точність наведення, коректність виконання пуску.
Раніше повідомлялось, що активне застосування нових рішень із безпілотниками пов’язане зі зростанням їхньої ролі на полі бою.
Наразі Сили оборони України утримують перевагу в ударних дронах, а співвідношення на фронті оцінюється приблизно як 1,3 до 1 на користь ЗСУ.
Водночас Росія намагається змінити ситуацію. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що РФ планує збільшити угруповання військ безпілотних систем до 101 тисячі осіб, зокрема для посилення позицій на південних напрямках, де вона втрачає ініціативу.