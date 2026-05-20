У ЗСУ вчитимуть збивати "Шахеди" по-новому

Зазначається, що американські ПЗРК FIM-92 Stinger перебувають на озброєнні у ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. Завдяки інфрачервоній голівці самонаведення Stinger ефективно захоплює тепловий слід двигуна "Шахеда" і знищує його прямим влучанням.

Навчання персоналу потребує чимало ресурсу – використання установок для вивчення вузлів і агрегатів, ракет, блоків-охолоджувачів, блоків живлення, амортизації самих установок тощо. Використання тренажерів зводить ці витрати до мінімуму.

Лазерний тренажер FIM-92 Stinger повністю ідентичний бойовому ПЗРК, повторює його габарити, вагу та алгоритм роботи.

Тренажер дозволяє відпрацьовувати повний цикл дій оператора:

виявлення повітряної цілі;

захоплення;

супроводження;

постріл;

ураження.

У ролі цілей використовуються безпілотні літальні апарати, які імітують різні типи загроз – БпЛА, крилаті ракети, літаки, гелікоптери.

Цікаво, що тренажер фіксує правильність дій оператора: швидкість виявлення цілі, точність наведення, коректність виконання пуску.