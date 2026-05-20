В ВСУ будут учить сбивать "Шахеды" по-новому

Отмечается, что американские ПЗРК FIM-92 Stinger находятся на вооружении у ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения. Благодаря инфракрасной головке самонаведения Stinger эффективно захватывает тепловой след двигателя "Шахеда" и уничтожает его прямым попаданием.

Обучение персонала требует немало ресурса - использование установок для изучения узлов и агрегатов, ракет, блоков-охладителей, блоков питания, амортизации самих установок и тому подобное. Использование тренажеров сводит эти затраты к минимуму.

Лазерный тренажер FIM-92 Stinger полностью идентичен боевому ПЗРК, повторяет его габариты, вес и алгоритм работы.

Тренажер позволяет отрабатывать полный цикл действий оператора:

обнаружение воздушной цели;

захват;

сопровождение;

выстрел;

поражение.

В роли целей используются беспилотные летательные аппараты, которые имитируют различные типы угроз - БпЛА, крылатые ракеты, самолеты, вертолеты.

Интересно, что тренажер фиксирует правильность действий оператора: скорость обнаружения цели, точность наведения, корректность выполнения пуска.