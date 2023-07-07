У ЗСУ успіхи у районі Кліщіївки, а росіяни намагаються тиснути в Луганській області, - Генштаб

Українські військові мають часткові успіхи у районі Кліщіївки Бахмутського райони. Тим часом російські окупанти намагаються витіснити наших захисників із займаних позицій в районі західніше Кармазинівки в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бахмутському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - повідомив він.

При цьому російські окупанти чинять спротив - здійснюють переміщення підрозділів та військ. Вони також активно застосовують резерви.

Бахмутський напрямок

На Бахмутському напрямку українські війська продовжують контрнаступальні дії. Північніше та південніше міста Бахмут вони чинять тиск на ворога та вибивають його з раніше захоплених рубежів.

В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Тут тривають важкі бої.

Сили оборони також продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Лиманський напрямок

На Лиманському напрямку протягом минулої доби за підтримки авіації росіяни зробили спроби витіснити українські війська із займаних позицій в районі західніше Кармазинівки в Луганській області, але успіху не мали.

Авдіївський напрямок

На Авдіївському напрямку українські бійці продовжують стримувати наступ окупантів в районі Первомайського Донецької області. Противник завдав авіаударів в районі Новокалинового та Авдіївки.

Мар'їнський напрямок

На Мар'їнському напрямку під ворожим вогнем артилерії наші захисники відбили усі атаки росіян в районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Тут тривають важкі бої.

ЗСУ мають успіх в районі Кліщіївки

Сили оборони просуваються на північному та південному флангах біля Бахмута. Зокрема, вони мають часткові успіхи в районі Кліщіївки, втім російська пропаганда розганяє паніку про те, що вояки нібито змушені відступати.

Зазначимо, що військовий експерт Олександр Мусієнко розповів РБК-Україна про тактичне значення Кліщіївки.

Більше про бої на південь від Бахмута і про те, чи варто чекати на його швидке звільнення, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.