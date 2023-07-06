До Бахмуту 5 км. Що відбувається на південному фланзі і чому росіянам час тікати з Кліщіївки

Про бої на південь від Бахмута і про те, чи варто чекати на його швидке звільнення, - нижче в матеріалі РБК-Україна.

Бої біля Кліщіївки. Поки без деталей

Про часткові успіхи у напрямку Бахмута напередодні повідомили у Генеральному штабі. За словами речника Андрія Ковальова, на північному та південних флангах Сили оборони України продовжують видавлювати росіян.

"У районі Кліщіївки (українські військові - ред.) мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - зазначив він.

При цьому росіяни чинять потужний спротив, залучають резерви, але зазнають великих втрат. Як зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, протягом 5 липня ситуація на околицях Бахмута динамічно змінювалася. І якщо на північному фланзі поки не вдалося закріпитися на нових рубежах, то на півдні є просування. А в самому місті противник опинився у пастці.

Фото: українські війська рухаються на Кліщіївку на південь від Бахмута (deepstatemap.live)

Зазначимо, село Кліщіївка знаходиться за 5 кілометрів від Бахмута. Сьогодні представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону заявив про те, що Сили оборони утримують ініціативу, штурмують та витісняють росіян із околиць Бахмута.

"У районі Кліщіївки йдуть потужні бої, деталей ми поки що не можемо розкривати. Але судячи з того, як у ворожих телеграм-пабліках йде нагнітання паніки, думаю, що для них буде дуже символічною назва Кліщіївки", - зазначив він, натякаючи, що оперативний задум може полягати у тому, щоб узяти противника у кліщі.

Паніка в російських пабліках

Напередодні російські пропагандисти повідомили про критичну ситуацію на околицях Бахмута. Як заявив так званий "воєнкор" Олександр Сладков, окупанти нібито вже залишили позиції у Кліщіївці під натиском українських військ.

За його словами, українська сторона чи то зайняла населений пункт, чи то взяла його під вогневий контроль із південних висот. У російських військових у цьому районі дефіцит боєприпасів, тому незабаром вони можуть відступити і з самого Бахмута.

Зазначимо, Сладков тісно працює із міністерством оборони РФ. І незважаючи на те, що у своїх повідомленнях уникає критики командування, явно простежується паніка.

Інші "воєнкори та аналітики" пишуть про важкі бої з інтенсивністю приблизно 20 атак на добу. А також про те, що можливий відступ із Кліщіївки відкриває дорогу на Бахмут, звільнення якого може стати нібито головним призом Збройних сил України у літній наступальній кампанії.

Станом на сьогодні паніка в пабліках стихла. Пропагандисти стверджують, що російські війська досі утримують село та відбивають штурми.

Тактичне значення Кліщіївки

Опитані РБК-Україна військові експерти обережні в оцінках та зазначають, що село на південь від Бахмута навряд чи варто називати ключем до звільнення міста.

"Кліщіївка має тактичне значення, оскільки просування ще далі на схід фактично переріже сполучення з окупованою Горлівкою. Це може створити певні проблеми для російських окупантів", - зазначив Владислав Селезньов у коментарі РБК-Україна.

Фото: просування на схід від Кліщіївки перерізає трасу Т0513 на окуповану Горлівку (google.com/maps)

Ситуація у цьому районі разом із просуванням на схід від Берхівки (північний фланг) створює загрозу оперативного оточення Бахмута.

"І це просування натякає на те, що росіянам вже зараз час забиратися з Бахмута, тому що панівні висоти навколо цих населених пунктів вже де-факто контролюються українськими силами оборони. А це означає, що ми бачимо пересування ворожої техніки та особового складу. У свою чергу це турбує путінських вояків, не дарма вони почали переміщатися з околиць західних мікрорайонів міста ближче до центру", - додав він.

Керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко наголошує, що перерізання траси на Горлівку не є критичним для противника. Але при просуванні вперед із можливістю діставати позиції безпосередньо у Бахмуті, росіяни будуть змушені зосередити логістику фактично на одному напрямку - із Луганської області. При цьому Сили оборони знатимуть про це і робитимуть все, щоб порушити нормальне забезпечення військ РФ.

Щодо флангових операцій, то контроль над висотами дозволить взяти під вогневий контроль околиці Бахмута.

"Разом із просуванням не лише на півдні, а й на північному фланзі, створюються перспективи для оточення ворога. Зрештою це має призвести до звільнення Бахмута", - зазначив він.

Мусієнко також прокоментував слова Сергія Череватого про те, що росіяни надовго запам'ятають назву села.

"Я думаю, він мав на увазі, що росіян затиснуть у кліщі і фактично у них не буде іншого виходу, окрім як здатися. Інакше їх знищать", - додав експерт.

Різниця у підходах

Російські війська на захоплення Бахмута витратили близько року. Противник йшов у лобові атаки та задіяв так звану тактику "м'ясних хвиль", відправляючи на штурм піхоту без бронетехніки. Це призвело до величезних втрат.

За заявами ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, у боях за Бахмут загинуло близько 20 000 лише його найманців. Не виключено, що так звана "бахмутська м'ясорубка" (термін російської пропаганди) спрацювала і в його бік, оскільки наприкінці травня "вагнерівці" звідти вийшли, а після недавнього заколоту одне з найбільш боєздатних угруповань окупаційних військ РФ фактично розформовано.

Фото: Сили оборони не вестимуть бої на руїнах Бахмута і обходять його з флангів (Getty Images)

Сили оборони України дотримуються іншої тактики. Олександр Мусієнко наголошує, що немає сенсу вести бойові дії на руїнах Бахмута.

"Це дуже ризиковано і небезпечно. Я думаю, що командування це чудово розуміє, і тому ми використовуємо флангові операції. Такі атаки розтягують оборону противника, а для нас створюють передумови для оточення його угруповання без необхідності заходити в кровопролитні бої. Ми не можемо діяти настільки. безвідповідально, як ворог, не рахуючись з колосальними втратами. Завдання - звільнити територію не просто з мінімальними втратами, а й перехитривши противника, застосувавши флангові атаки. Це правильно спланована операція за нинішніх обставин", - зазначив він у розмові з виданням.

Владислав Селезньов говорить про те, що українські сили навряд чи взагалі колись атакуватимуть у лоб. Така тактика у випадку з добре укріпленими позиціями, які треба штурмувати, є рівносильною самогубству.

"Ми діємо іншим способом. Спочатку вираховуємо бойовий потенціал ворога, і тільки переконавшись у тому, що він не здатний чинити спротив, йдемо вперед. Ми обходимо місто-фортецю (Бахмут, - ред.) з флангів, де у противника немає можливості швидко побудувати потужну оборону. Відповідно, у нас із ними там щонайменше рівні умови", - розповів він.

Бої у міській забудові завжди створюють кризову ситуацію, пов'язану з фатальними втратами. А у флангових операціях за рахунок високоточної артилерії є певний паритет. До того ж, судячи з ранкового зведення Генштабу, в цьому районі знову вдалося вразити чимало ворожих артсистем, і це чудова історія, додав експерт.

Контроль Кліщіївки прискорить визволення Бахмута?

Стриманість в оцінках пов'язана і з тим, що досі немає офіційної інформації щодо реального стану справ біля цього села на Донбасі. За словами командира другого штурмового батальйону 3-ї ОШБр Дмитра Кухарчука, перші часткові успіхи тут почалися ще у травні.

"Але говорити про якусь конкретику зараз не можна. Можу сказати, що для нас не ціль Кліщіївка чи Бахмут, чи будь-який інший населений пункт, що лежить неподалік. У нас є ціль звільнити повністю всю українську територію на першому етапі", - заявив він у недавньому інтерв'ю Radio NV.

За даними командування, у зоні відповідальності на Сході росіяни зосередили понад 180 000 осіб особового складу. На Бахмутському напрямі - близько 50 000.

Власне, тому після того, як Сили оборони повернуть контроль над Кліщіївкою, не варто розраховувати на швидке звільнення Бахмута.

"Миттєвої операції як у Харківській області не буде. Тому що ворог чинить опір і намагається контратакувати. Думаю, тут треба бути досить обережними в оцінках перспектив українського контрнаступу. Надто вже ретельно противник підготувався, надто серйозні у нього там можливості та ресурси", - вважає Владислав. Селезньов.

Олександр Мусієнко більш оптимістичний. На його думку, якщо на флангах все складеться сприятливо, то місто може бути звільнено найближчим часом.

"А далі в перспективі ми можемо говорити, що буде звільнено не лише Бахмут, а й території, захоплені в ході наступальних дій минулої зими та восени, включаючи Соледар", - додав він.