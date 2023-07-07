У ВСУ успехи в районе Клещиевки, а россияне пытаются давить в Луганской области, - Генштаб

Украинские военные имеют частичные успехи в районе Клещиевки Бахмутского района. Тем временем российские оккупанты пытаются вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе западнее Кармазиновки в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском, Бахмутском и Бердянском направлениях. Закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - сообщил он.

При этом российские оккупанты оказывают сопротивление - осуществляют перемещение подразделений и войск. Они также активно используют резервы.

Бахмутское направление

На Бахмутском направлении украинские войска продолжают контрнаступательные действия. Севернее и южнее города Бахмут они оказывают давление на врага и выбивают его из ранее захваченных рубежей.

В районе Клищиевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Здесь продолжаются тяжелые бои.

Силы обороны также продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Лиманское направление

На Лиманском направлении за прошедшие сутки при поддержке авиации россияне предприняли попытки вытеснить украинские войска с занимаемых позиций в районе западнее Кармазиновки в Луганской области, но успеха не достигли.

Авдеевское направление

На Авдеевском направлении украинские бойцы продолжают сдерживать наступление оккупантов в районе Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиаудары в районе Новокалинового и Авдеевки.

Марьинское направление

На Марьинском направлении под вражеским огнем артиллерии наши защитники отразили все атаки россиян в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар у Красногоровки. Здесь продолжаются тяжелые бои.

ВСУ имеют успех в районе Клищиевки

Силы обороны продвигаются на северном и южном флангах у Бахмута. В частности, они имеют частичные успехи в районе Клищиевки, впрочем, российская пропаганда разгоняет панику о том, что вояки якобы вынуждены отступать.

Отметим, что военный эксперт Александр Мусиенко рассказал РБК-Украина о тактическом значении Клищиевки.

Больше о боях к югу от Бахмута и о том, стоит ли ждать его скорого освобождения, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.