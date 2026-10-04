ЗСУ уразили ЗРК "Бук-М3", місце запуску дронів та інші об'єкти росіян

Останні дари по об'єктах РФ

Нагадаємо, Сили оборони України 2 жовтня та у ніч на 3 жовтня уразили місце запуску ударних дронів, пункт управління та переправу російських окупантів.

Також 2 жовтня українські дрони уразили найбільше в Європі нафтове сховище Росії - ЛВДС "Самара".

1 жовтня Сили оборони України змогли не лише уразити, а й успішно знищити склади зберігання дроніа російського підрозділу "Рубікон".

Того ж дня Сили оборони уразили російське судно в Чорному морі, нафтовий об'єкт у Самарській області та інші важливі цілі.

А 30 вересня ЗСУ повідомили про ураження кількох військових об'єктів російських військ на окупованих територіях. Удари припали по складу безпілотників, командного пункту та об'єктів матеріально-технічного забезпечення.