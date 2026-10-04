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ЗСУ уразили ЗРК "Бук-М3", місце запуску дронів та інші об'єкти росіян

12:48 04.10.2026 Нд
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: ЗСУ уразили ЗРК "Бук-М3", місце запуску дронів та інші об'єкти росіян (Getty Images)

Сили оборони України 3 жовтня та в ніч на 4 жовтня завдали ураження низці важливих військових об’єктів російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Так, у районі н.п. Курошани Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" російської армії.

У районі Донецька Донецької області українські воїни завдали ураження по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних дронів противника.

Генштаб зазначає що місця зберігання, підготовки та пуску ударних дронів російських агресорів є одними з пріоритетних цілей.

Системне ураження таких об’єктів спрямоване на зменшення спроможностей РФ застосовувати ударні безпілотники проти цивільного населення України.

Крім того, у районі міста Клімово Брянської області РФ українські воїни уразили станцію радіоелектронної боротьби противника.

У районах Гірника, Ясинуватої та Донецька Донецької області уражено телекомунікаційні вузли російських підрозділів.

У районах Веселої Тарасівки та Лисичанська Луганської області уражено ремонтні підрозділи окупантів.

Останні дари по об'єктах РФ

Нагадаємо, Сили оборони України 2 жовтня та у ніч на 3 жовтня уразили місце запуску ударних дронів, пункт управління та переправу російських окупантів.

Також 2 жовтня українські дрони уразили найбільше в Європі нафтове сховище Росії - ЛВДС "Самара".

1 жовтня Сили оборони України змогли не лише уразити, а й успішно знищити склади зберігання дроніа російського підрозділу "Рубікон".

Того ж дня Сили оборони уразили російське судно в Чорному морі, нафтовий об'єкт у Самарській області та інші важливі цілі.

А 30 вересня ЗСУ повідомили про ураження кількох військових об'єктів російських військ на окупованих територіях. Удари припали по складу безпілотників, командного пункту та об'єктів матеріально-технічного забезпечення.

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Генштаб ЗСУЗбройні сили УкраїниВійна в Україні