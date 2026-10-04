ВСУ поразили ЗРК "Бук-М3", место запуска дронов и другие объекты россиян

Силы обороны Украины 3 октября и в ночь на 4 октября нанесли поражение ряду важных военных объектов российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
Да, в районе н.п. Курошаны Запорожской области поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" российской армии.
В районе Донецка Донецкой области украинские воины нанесли поражение по месту хранения, подготовки и пуска ударных дронов противника.
Генштаб отмечает, что места хранения, подготовки и пуска ударных дронов российских агрессоров являются одними из приоритетных целей.
Системное поражение таких объектов направлено на уменьшение способностей России применять ударные беспилотники против гражданского населения Украины.
Кроме того, в районе города Климово Брянской области РФ украинские воины поразили станцию радиоэлектронной борьбы противника.
В районах Горняка, Ясиноватой и Донецка Донецкой области поражены телекоммуникационные узлы российских подразделений.
В районах Веселой Тарасовки и Лисичанска Луганской области поражены ремонтные подразделения окупантов.
Напомним, Силы обороны Украины 2 октября и в ночь на 3 октября поразили место запуска ударных дронов, пункт управления и переправу российских оккупантов.
Также 2 октября украинские дроны поразили крупнейшее в Европе нефтяное хранилище России - ЛПДС "Самара".
1 октября Силы обороны Украины смогли не только поразить, но и успешно уничтожить склады хранения дрониа российского подразделения "Рубикон".
В тот же день Силы обороны поразили российское судно в Черном море, нефтяной объект Самарской области и другие важные цели.
А 30 сентября ВСУ сообщили о поражении нескольких военных объектов российских войск на оккупированных территориях. Удары пришлись по составу беспилотников, командного пункта и объектов материально-технического обеспечения.