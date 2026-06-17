ЗСУ уразили танкер "тіньового флоту" РФ та два ключові мости на півдні

Полювання на танкери "тіньового флоту" РФ

Нагадаємо, Сили оборони та спецслужби вже неодноразово завдавали ударів по суднах так званого "тіньового флоту" Росії, який використовується для експорту нафти в обхід міжнародних санкцій.

Зокрема, нещодавно в Чорному морі було уражено танкер WEST Horizon. У Генштабі повідомили про пошкодження гвинто-рульової групи судна, через що воно втратило здатність самостійно рухатися.

Також раніше морські дрони СБУ Sea Baby атакували в Чорному морі танкер Dashan, який входив до складу "тіньового флоту" РФ. Судно маскувало свою приналежність, ходячи під прапором Коморських островів.

Перед цим безпілотники Sea Baby уразили ще два танкери російського "тіньового флоту" - Kairo та Virat. Обидва судна прямували до Новоросійська для завантаження.

Унаслідок атаки танкери були виведені з ладу. Танкер Kairo намагалися відбуксирувати до Болгарії, однак згодом судно остаточно зазнало аварії.