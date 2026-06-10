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ЗСУ підбили танкер "тіньового флоту" в Чорному морі і не тільки

12:40 10.06.2026 Ср
2 хв
Що ще уразили українські дрони та ракети?
aimg Олена Чупровська
ЗСУ підбили танкер "тіньового флоту" в Чорному морі і не тільки Фото: танкер WEST Horizon (war-sanctions.gur.gov.ua)
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Вночі 10 червня Сили оборони України вдарили по заводу навігаційних систем для ракет і дронів, НПЗ в Самарі та танкеру "тіньового флоту" Росії в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Танкер "тіньового флоту" в Чорному морі

У Чорному морі уражено танкер WEST Horizon. Підтверджено пошкодження гвинто-рульової групи - судно втратило здатність до руху.

WEST Horizon - хімічний танкер дедвейтом понад 50 тисяч тонн. Під санкціями Великобританії, України та Австралії за вивезення російської нафти в обхід міжнародних заборон. Судно пов'язане з турецькою компанією Beks, яка входить до групи турецького підприємця Алі Бекмезчі.

Раніше танкер неодноразово відвідував російські порти - Новоросійськ, Туапсе, Санкт-Петербург - і кілька разів відключав транспондер AIS для приховування маршруту.

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18 сховищ боєприпасів знищено під Петербургом

За результатами дорозвідки арсеналу, ураженого 6 червня в районі Большої Іжори Ленінградської області, підтверджено знищення 18 наземних сховищ і трьох відкритих майданчиків. Зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів.

Також уночі уражено:

  • завод "ВНІІР-Прогресс" у Чебоксарах - виробляє навігаційні компоненти для "Шахедів", "Калібрів" та "Іскандерів"; удар завдали ракетами FP-5 "Фламінго" з відстані понад 900 км від фронту
  • Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі - переробляє близько 3,7 мільйона тонн нафти на рік, постачає пальне для армії Росії

Нагадаємо, ракети "Фламінго" вже вражали завод у Чебоксарах: президент України Володимир Зеленський підтвердив успішний удар по підприємству, яке виробляє компоненти для дронів і ракет.

Як повідомляло РБК-Україна, удари по мостах на підступах до Криму суттєво ускладнили логістику окупаційних військ - разом із проблемами із постачанням пального це б'є по боєздатності угруповання.

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