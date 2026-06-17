ВСУ поразили танкер "теневого флота" РФ и два ключевых моста на юге

Охота на танкеры "теневого флота" РФ

Напомним, Силы обороны и спецслужбы уже неоднократно наносили удары по судам так называемого "теневого флота" России, который используется для экспорта нефти в обход международных санкций.

В частности, недавно в Черном море был поражен танкер WEST Horizon. В Генштабе сообщили о повреждении винто-рулевой группы судна, из-за чего оно утратило способность самостоятельно двигаться.

Также ранее морские дроны СБУ Sea Baby атаковали в Чёрном море танкер Dashan, входивший в состав "теневого флота" РФ. Судно маскировало свою принадлежность, ходя под флагом Коморских островов.

До этого беспилотники Sea Baby поразили ещё два танкера российского "теневого флота" - Kairo и Virat. Оба судна направлялись в Новороссийск для погрузки.

В результате атаки танкеры были выведены из строя. Танкер Kairo пытались отбуксировать в Болгарию, однако впоследствии судно окончательно потерпело крушение.