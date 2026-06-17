RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

ВСУ поразили танкер "теневого флота" РФ и два ключевых моста на юге

14:28 17.06.2026 Ср
2 мин
Что ещё поразили украинские защитники?
aimg Ирина Глухова
Иллюстративное фото: поврежденный танкер "теневого флота" РФ (Getty Images)

Силы обороны поразили танкер "теневого флота" России в Чёрном море, два автомобильных моста и ряд командных пунктов противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

По данным военных, удары были нанесены 16 июня и в ночь на 17 июня.

Поражен танкер теневого флота РФ

"В акватории Черного моря поражен танкер теневого флота FINA A (IMO 9283306)", - говорится в сообщении.

Судно находится под санкциями ЕС, Швейцарии, Великобритании, Канады и Украины.

Танкер используется для транспортировки нефти и нефтепродуктов в интересах России в обход международных санкций. Его длина - 244,6 метра, валовая вместимость - 62 002 единицы. Степень повреждений уточняется.

Читайте также: В РФ призвали взрывать собственные танкеры прямо в море

Удар по мостам на оккупированной территории

Также украинские военные нанесли удары по объектам, которые российские захватчики использовали для военной логистики и переброски сил.

В частности, были поражены:

  • автомобильный мост через Северо-Крымский канал в районе населенного пункта Ставки;
  • автомобильный мост в районе Воинки Херсонской области.

Другие цели Сил обороны

В районе Великой Новоселки Донецкой области украинские защитники поразили командно-наблюдательный пункт и пункт управления противника.

Кроме того, были нанесены удары по пунктам управления беспилотниками российских войск в районах:

  • Каменского и Новопрокоповки Запорожской области;
  • Иванополья и Комара в Донецкой области;
  • Олешко в Херсонской области;
  • Малеевки Днепропетровской области;
  • Коровьяковки и Кучерова в Курской области РФ.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны продолжают систематически снижать возможности российской армии по ведению боевых действий против Украины.

Охота на танкеры "теневого флота" РФ

Напомним, Силы обороны и спецслужбы уже неоднократно наносили удары по судам так называемого "теневого флота" России, который используется для экспорта нефти в обход международных санкций.

В частности, недавно в Черном море был поражен танкер WEST Horizon. В Генштабе сообщили о повреждении винто-рулевой группы судна, из-за чего оно утратило способность самостоятельно двигаться.

Также ранее морские дроны СБУ Sea Baby атаковали в Чёрном море танкер Dashan, входивший в состав "теневого флота" РФ. Судно маскировало свою принадлежность, ходя под флагом Коморских островов.

До этого беспилотники Sea Baby поразили ещё два танкера российского "теневого флота" - Kairo и Virat. Оба судна направлялись в Новороссийск для погрузки.

В результате атаки танкеры были выведены из строя. Танкер Kairo пытались отбуксировать в Болгарию, однако впоследствии судно окончательно потерпело крушение.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияГенштаб ВСУтеневой флотВойна в Украине