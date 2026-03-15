ЗСУ уразили склад дронів і позиції окупантів у трьох областях, - Генштаб

Удари ЗСУ по важливих цілях росіян

Нагадаємо, нещодавно українські військові ракетами ATACMS та SCALP атакували місце запуску "Шахедів" в районі Донецького аеропорту.

Перед тим Сили оборони України уразили низку важливих військових об'єктів росіян, серед яких ракетний дивізіон, пункт управління дронами та склади.

Також повідомлялося, що українські ракети "Фламінго" завдали удару по одному з найбільших майданчиків зберігання боєприпасів російської армії.