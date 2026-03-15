ЗСУ уразили склад дронів і позиції окупантів у трьох областях, - Генштаб

14:34 15.03.2026 Нд
2 хв
Генштаб розкрив повний список
aimg Ірина Глухова
Фото: ЗСУ уразили склади дронів та логістики росіян на ТОТ (Getty Images)

Сили оборони України провели успішну операцію зі знищення логістичних об'єктів та живої сили російських загарбників. Під ударом опинилися склади з дронами та бази забезпечення на окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram.

Знищення логістики на півдні

У ніч на 15 березня українські захисники атакували військові об’єкти агресора з метою зниження його наступального потенціалу.

Зокрема, було ураженоі точки логістики ворога у тимчасово захопленій території Запорізької області.

Йдеться про:

  • склад матеріально-технічного забезпечення поблизу населеного пункту Осипенко;
  • склад зберігання БпЛА у районі Приморська.

Ураження живої сили

Окрім логістичних вузлів, протягом минулої доби підрозділи Сил оборони завдали ударів по районах зосередження особового складу окупантів у трьох областях:

  • Харківська область: неподалік Куп’янська.
  • Донецька область: райони населених пунктів Шахове, Удачне та Покровськ.
  • Херсонська область: район Петрівки на тимчасово окупованій території.

"Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються. Бойова робота триває", - наголосили в Генштабі.

Удари ЗСУ по важливих цілях росіян

Нагадаємо, нещодавно українські військові ракетами ATACMS та SCALP атакували місце запуску "Шахедів" в районі Донецького аеропорту.

Перед тим Сили оборони України уразили низку важливих військових об'єктів росіян, серед яких ракетний дивізіон, пункт управління дронами та склади.

Також повідомлялося, що українські ракети "Фламінго" завдали удару по одному з найбільших майданчиків зберігання боєприпасів російської армії.

Генштаб ВСУВійна в УкраїніДрони