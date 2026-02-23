ua en ru
Ракетний дивізіон, склади і не тільки. ЗСУ влучно вдарили по важливих цілях росіян

Понеділок 23 лютого 2026 12:29
Фото: ЗСУ влучно вдарили по важливих цілях росіян (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Сили оборони України уразили низку важливих військових об'єктів росіян, серед яких ракетний дивізіон, пункт управління дронами та склади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

Читайте також: ЗСУ вдарили по "надзвичайно важливій" цілі росіян у Криму

"23 лютого на тимчасово окупованій території АР Крим, уражено район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ, що має на озброєнні БРК "Бастіон", - зазначили у Генштабі.

Також у районі населеного пункту Нижня Кринка, що на ТОТ Донецької області, під ударом був склад боєприпасів російських військових зі складу угруповання військ "Юг".

Крім того, у районі населеного пункту Велика Новосілка ЗСУ атакували склад матеріально-технічних засобів окупантів, а у районі Покровки ТОТ Миколаївської області українським військовим вдалось поцілити у пункт управління БпЛА десантно-штурмового полку ворога.

Ракетний дивізіон, склади і не тільки. ЗСУ влучно вдарили по важливих цілях росіян

Удари ЗСУ по важливих цілях росіян

Нагадаємо, нещодавно українські військові уразили арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Котлубані.

Даний арсенал є одним з найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів російської армії. Удари по арсеналу завдавались українськими ракетами FP-5 "Фламінго"

Окрім того, ЗСУ завдали серії ударів по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях та вглибині РФ. Зокрема, уразили пункт управління дронів підрозділу зі складу центру "Рубікон".

Також ми писали, що Сили оборони уразили центр виробництва FPV-дронів, зосередження живої сили та станцію РЕБ росіян.

