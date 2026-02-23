Ракетний дивізіон, склади і не тільки. ЗСУ влучно вдарили по важливих цілях росіян

Сили оборони України уразили низку важливих військових об'єктів росіян, серед яких ракетний дивізіон, пункт управління дронами та склади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

"23 лютого на тимчасово окупованій території АР Крим, уражено район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ, що має на озброєнні БРК "Бастіон", - зазначили у Генштабі.

Також у районі населеного пункту Нижня Кринка, що на ТОТ Донецької області, під ударом був склад боєприпасів російських військових зі складу угруповання військ "Юг".

Крім того, у районі населеного пункту Велика Новосілка ЗСУ атакували склад матеріально-технічних засобів окупантів, а у районі Покровки ТОТ Миколаївської області українським військовим вдалось поцілити у пункт управління БпЛА десантно-штурмового полку ворога.