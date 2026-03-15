ЗСУ влаштували окупантам вибухову ніч у Криму: уражено важливі об'єкти ворога

Сили оборони України уразили РЛС "Противник", РЛС "Пароль" та пускову установку ЗРК С-400 "Тріумф" у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

"У рамках зниження можливостей протиповітряної оборони російського агресора у ніч на 15 березня підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційні станції 59Н6-Е "Противник" та 73Е6 "Пароль" у районі Лібкнехтівки у тичасово окупованому українському Криму", - йдеться у повідомленні.

Також зафіксовано ураження пускової установки зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" поблизу Дальнього (ТОТ АР Крим).

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Фото: Генштаб ЗСУ

Водночас встановлено, що в результаті ураження 10 березня радіолокаційного комплексу "Валдай" у районі Приморського (ТОТ АР Крим) підтверджено його значне пошкодження.

"Системне ураження засобів протиповітряної оборони противника суттєво знижує його спроможності щодо контролю повітряного простору та прикриття інших військових об’єктів", - зазначили у Генштабі.

Також у ніч на 15 березня підрозділи Сил оборони зокрема уразили об’єкти військової логістики окупантів.

Так, зафіксовано ураження складу матеріально-технічного забезпечення поблизу н.п. Осіпенко (ТОТ Запорізької обл.), а також складу зберігання БпЛА у районі Приморська (ТОТ Запорізької обл.).

Крім того, вчора ЗСУ вдарили по районах зосередження живої сили окупантів неподалік Куп’янська Харківської області, Шахового, Удачного та Покровська на Донеччині, а також у районі Петрівки на ТОТ Херсонської області.