Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

ВСУ поразили склад дронов и позиции оккупантов в трех областях, - Генштаб

14:34 15.03.2026 Вс
2 мин
Генштаб раскрыл полный список
aimg Ірина Глухова
Фото: ВСУ поразили склады дронов и логистики россиян на ВОТ (Getty Images)

Силы обороны Украины провели успешную операцию по уничтожению логистических объектов и живой силы российских захватчиков. Под ударом оказались склады с дронами и базы обеспечения на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram.

Уничтожение логистики на юге

В ночь на 15 марта украинские защитники атаковали военные объекты агрессора с целью снижения его наступательного потенциала.

В частности, были поражены точки логистики врага во временно захваченной территории Запорожской области.

Речь идет о:

  • склад материально-технического обеспечения вблизи населенного пункта Осипенко;
  • склад хранения БпЛА в районе Приморска.

Поражение живой силы

Кроме логистических узлов, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны нанесли удары по районам сосредоточения личного состава оккупантов в трех областях:

  • Харьковская область: недалеко от Купянска.
  • Донецкая область: районы населенных пунктов Шахово, Удачное и Покровск.
  • Херсонская область: район Петровки на временно оккупированной территории.

"Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются. Боевая работа продолжается", - отметили в Генштабе.

Удары ВСУ по важным целям россиян

Напомним, недавно украинские военные ракетами ATACMS и SCALP атаковали место запуска "Шахедов" в районе Донецкого аэропорта.

Перед тем Силы обороны Украины поразили ряд важных военных объектов россиян, среди которых ракетный дивизион, пункт управления дронами и склады.

Также сообщалось, что украинские ракеты "Фламинго" нанесли удар по одной из крупнейших площадок хранения боеприпасов российской армии.

Генштаб ВСУВойна в УкраинеДрони