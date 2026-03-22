ЗСУ уразили системи ППО ворога: Генштаб розповів про результати ударів

Нагадаємо, Сили оборони України у ніч на 21 березня атакували об'єкти Саратовського нафтопереробного заводу у Саратовській області Росії.

Також вчора Сили оборони уразили важливі об’єкти ворога на тимчасово окупованій території Донецької області.

Також українським захисникам під час атаки на авіаремонтний завод у Новгородській області вдалося пошкодити російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.