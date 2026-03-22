ЗСУ уразили системи ППО ворога: Генштаб розповів про результати ударів

Сили оборони України уразили ЗРК "Бук", райони зосередження живої сили та низку інших важливих об’єктів російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Минулої доби підрозділи Сил оборони України виявили та успішно уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" в районі населеного пункту Пєрвоє мая, Брянської області РФ.
Чергова одиниця засобів ворожої ППО виведена з ладу - зафіксовано пряме влучання в ціль.
У районі Старопетриківки (ТОТ Запорізької обл.) завдано удару по району зосередження ще одного ЗРК - "Бук-М2".
Фото: ЗСУ уразили системи ППО а інші важливі об'єкти росіян (Генштаб ЗСУ)
Втрати ворога уточнюються.
Нагадаємо, Сили оборони України у ніч на 21 березня атакували об'єкти Саратовського нафтопереробного заводу у Саратовській області Росії.
Також вчора Сили оборони уразили важливі об’єкти ворога на тимчасово окупованій території Донецької області.
Також українським захисникам під час атаки на авіаремонтний завод у Новгородській області вдалося пошкодити російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.
20 березня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що російський ударний гелікоптер Ка-52 вартістю щонайменше 16 млн доларів було уражено в районі населеного пункту Надіївка Донецької області.
Особливістю операції стало використання оптоволоконного FPV-дрона, що дало змогу ефективно атакувати повітряну ціль і ліквідувати екіпаж під час спроби евакуації.
Також в ніч на 20 березня українські воїни атакували об'єкти Алчевського металургійного комбінату на тимчасово окупованій частині Луганської області.
Таке підприємство задіяне у виробництві артилерійських снарядів, там відбувається відливання і первинна обробка заготовок великого калібру. Також завод бере участь у виробництві та ремонті броньованої сталі для військової техніки окупаційної армії.
Окрім того, внаслідок атаки українських воїнів було уражено інфраструктуру полігону "Східний" (Новопетрівка, тимчасово окупована частина Запорізької області).