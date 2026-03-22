ВСУ поразили системы ПВО врага: Генштаб рассказал о результатах ударов

Силы обороны Украины поразили ЗРК "Бук", районы сосредоточения живой силы и ряд других важных объектов российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины обнаружили и успешно поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе населенного пункта Первое мая, Брянской области РФ.
Очередная единица средств вражеской ПВО выведена из строя - зафиксировано прямое попадание в цель.
В районе Старопетриковки (ВОТ Запорожской обл.) нанесен удар по району сосредоточения еще одного ЗРК - "Бук-М2".
Фото: ВСУ поразили системы ПВО а другие важные объекты россиян (Генштаб ВСУ)
Также украинские защитники:
Потери врага уточняются.
Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 21 марта атаковали объекты Саратовского нефтеперерабатывающего завода в Саратовской области России.
Также вчера Силы обороны поразили важные объекты врага на временно оккупированной территории Донецкой области.
Также украинским защитникам во время атаки на авиаремонтный завод в Новгородской области удалось повредить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
20 марта командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что российский ударный вертолет Ка-52 стоимостью не менее 16 млн долларов был поражен в районе населенного пункта Надиевка Донецкой области.
Особенностью операции стало использование оптоволоконного FPV-дрона, что позволило эффективно атаковать воздушную цель и ликвидировать экипаж при попытке эвакуации.
Также в ночь на 20 марта украинские воины атаковали объекты Алчевского металлургического комбината на временно оккупированной части Луганской области.
Такое предприятие задействовано в производстве артиллерийских снарядов, там происходит отливка и первичная обработка заготовок крупного калибра. Также завод участвует в производстве и ремонте бронированной стали для военной техники оккупационной армии.
Кроме того, в результате атаки украинских воинов была поражена инфраструктура полигона "Восточный" (Новопетровка, временно оккупированная часть Запорожской области).