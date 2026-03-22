ВСУ поразили системы ПВО врага: Генштаб рассказал о результатах ударов

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 21 марта атаковали объекты Саратовского нефтеперерабатывающего завода в Саратовской области России.

Также вчера Силы обороны поразили важные объекты врага на временно оккупированной территории Донецкой области.

Также украинским защитникам во время атаки на авиаремонтный завод в Новгородской области удалось повредить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

20 марта командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что российский ударный вертолет Ка-52 стоимостью не менее 16 млн долларов был поражен в районе населенного пункта Надиевка Донецкой области.

Особенностью операции стало использование оптоволоконного FPV-дрона, что позволило эффективно атаковать воздушную цель и ликвидировать экипаж при попытке эвакуации.

Также в ночь на 20 марта украинские воины атаковали объекты Алчевского металлургического комбината на временно оккупированной части Луганской области.

Такое предприятие задействовано в производстве артиллерийских снарядов, там происходит отливка и первичная обработка заготовок крупного калибра. Также завод участвует в производстве и ремонте бронированной стали для военной техники оккупационной армии.

Кроме того, в результате атаки украинских воинов была поражена инфраструктура полигона "Восточный" (Новопетровка, временно оккупированная часть Запорожской области).