ЗСУ уразили системи ППО ворога: Генштаб розповів про результати ударів

Сили оборони України уразили ЗРК "Бук", райони зосередження живої сили та низку інших важливих об’єктів російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Фото: ЗСУ уразили системи ППО а інші важливі об'єкти росіян (Генштаб ЗСУ)

У районі Старопетриківки (ТОТ Запорізької обл.) завдано удару по району зосередження ще одного ЗРК - "Бук-М2".

Чергова одиниця засобів ворожої ППО виведена з ладу - зафіксовано пряме влучання в ціль.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України виявили та успішно уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" в районі населеного пункту Пєрвоє мая, Брянської області РФ.

Удари по об'єктах РФ

Нагадаємо, Сили оборони України у ніч на 21 березня атакували об'єкти Саратовського нафтопереробного заводу у Саратовській області Росії.

Також вчора Сили оборони уразили важливі об’єкти ворога на тимчасово окупованій території Донецької області.

Також українським захисникам під час атаки на авіаремонтний завод у Новгородській області вдалося пошкодити російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.