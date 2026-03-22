ua en ru
Нд, 22 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ уразили системи ППО ворога: Генштаб розповів про результати ударів

14:55 22.03.2026 Нд
2 хв
Були атаковані об'єкти на окупованих територіях і в Росії
aimg Тетяна Степанова
Фото: Сили оборони уразили ЗРК "Бук" росіян (mil.in.ua)

Сили оборони України уразили ЗРК "Бук", райони зосередження живої сили та низку інших важливих об’єктів російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України виявили та успішно уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" в районі населеного пункту Пєрвоє мая, Брянської області РФ.

Чергова одиниця засобів ворожої ППО виведена з ладу - зафіксовано пряме влучання в ціль.

У районі Старопетриківки (ТОТ Запорізької обл.) завдано удару по району зосередження ще одного ЗРК - "Бук-М2".

Фото: ЗСУ уразили системи ППО а інші важливі об'єкти росіян (Генштаб ЗСУ)

Також українські захисники:

  • завдали успішних ударів по логістичному хабу та району зосередження противника поблизу Великої Новосілки на тимчасово окупованій території Донецької області;
  • уразили командно-спостережний пункт в околицях Успенівки, пункт управління БпЛА неподалік Рівнопілля;
  • уразили зосередження живої сили поблизу Бердянська і Гуляйполя, що у Запорізькій області;
  • уразили командно-спостережний пункт ворога біля Смородіно у Бєлгородськй області.

Втрати ворога уточнюються.

Удари по об'єктах РФ

Нагадаємо, Сили оборони України у ніч на 21 березня атакували об'єкти Саратовського нафтопереробного заводу у Саратовській області Росії.

Також вчора Сили оборони уразили важливі об’єкти ворога на тимчасово окупованій території Донецької області.

Також українським захисникам під час атаки на авіаремонтний завод у Новгородській області вдалося пошкодити російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.

20 березня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що російський ударний гелікоптер Ка-52 вартістю щонайменше 16 млн доларів було уражено в районі населеного пункту Надіївка Донецької області.

Особливістю операції стало використання оптоволоконного FPV-дрона, що дало змогу ефективно атакувати повітряну ціль і ліквідувати екіпаж під час спроби евакуації.

Також в ніч на 20 березня українські воїни атакували об'єкти Алчевського металургійного комбінату на тимчасово окупованій частині Луганської області.

Таке підприємство задіяне у виробництві артилерійських снарядів, там відбувається відливання і первинна обробка заготовок великого калібру. Також завод бере участь у виробництві та ремонті броньованої сталі для військової техніки окупаційної армії.

Окрім того, внаслідок атаки українських воїнів було уражено інфраструктуру полігону "Східний" (Новопетрівка, тимчасово окупована частина Запорізької області).

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППО Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
На Харківському напрямку росіяни перегруповуються і продовжують штурми, - Трегубов
На Харківському напрямку росіяни перегруповуються і продовжують штурми, - Трегубов
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО