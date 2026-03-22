ВСУ поразили системы ПВО врага: Генштаб рассказал о результатах ударов

14:55 22.03.2026 Вс
2 мин
Были атакованы объекты на оккупированных территориях и в России
aimg Татьяна Степанова
ВСУ поразили системы ПВО врага: Генштаб рассказал о результатах ударов Фото: Силы обороны поразили ЗРК "Бук" россиян (mil.in.ua)

Силы обороны Украины поразили ЗРК "Бук", районы сосредоточения живой силы и ряд других важных объектов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины обнаружили и успешно поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе населенного пункта Первое мая, Брянской области РФ.

Очередная единица средств вражеской ПВО выведена из строя - зафиксировано прямое попадание в цель.

В районе Старопетриковки (ВОТ Запорожской обл.) нанесен удар по району сосредоточения еще одного ЗРК - "Бук-М2".

Фото: ВСУ поразили системы ПВО а другие важные объекты россиян (Генштаб ВСУ)

Также украинские защитники:

  • нанесли успешные удары по логистическому хабу и району сосредоточения противника вблизи Большой Новоселки на временно оккупированной территории Донецкой области;
  • поразили командно-наблюдательный пункт в окрестностях Успеновки, пункт управления БпЛА неподалеку Ровнополье;
  • поразили сосредоточение живой силы вблизи Бердянска и Гуляйполя, что в Запорожской области;
  • поразили командно-наблюдательный пункт врага возле Смородино в Белгородской области.

Потери врага уточняются.

Удары по объектам РФ

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 21 марта атаковали объекты Саратовского нефтеперерабатывающего завода в Саратовской области России.

Также вчера Силы обороны поразили важные объекты врага на временно оккупированной территории Донецкой области.

Также украинским защитникам во время атаки на авиаремонтный завод в Новгородской области удалось повредить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

20 марта командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что российский ударный вертолет Ка-52 стоимостью не менее 16 млн долларов был поражен в районе населенного пункта Надиевка Донецкой области.

Особенностью операции стало использование оптоволоконного FPV-дрона, что позволило эффективно атаковать воздушную цель и ликвидировать экипаж при попытке эвакуации.

Также в ночь на 20 марта украинские воины атаковали объекты Алчевского металлургического комбината на временно оккупированной части Луганской области.

Такое предприятие задействовано в производстве артиллерийских снарядов, там происходит отливка и первичная обработка заготовок крупного калибра. Также завод участвует в производстве и ремонте бронированной стали для военной техники оккупационной армии.

Кроме того, в результате атаки украинских воинов была поражена инфраструктура полигона "Восточный" (Новопетровка, временно оккупированная часть Запорожской области).

На Харьковском направлении россияне перегруппировываются и продолжают штурмы, - Трегубов
