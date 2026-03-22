ВСУ поразили системы ПВО врага: Генштаб рассказал о результатах ударов

Силы обороны Украины поразили ЗРК "Бук", районы сосредоточения живой силы и ряд других важных объектов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Фото: ВСУ поразили системы ПВО а другие важные объекты россиян (Генштаб ВСУ)

В районе Старопетриковки (ВОТ Запорожской обл.) нанесен удар по району сосредоточения еще одного ЗРК - "Бук-М2".

Очередная единица средств вражеской ПВО выведена из строя - зафиксировано прямое попадание в цель.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины обнаружили и успешно поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе населенного пункта Первое мая, Брянской области РФ.

Удары по объектам РФ

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 21 марта атаковали объекты Саратовского нефтеперерабатывающего завода в Саратовской области России.

Также вчера Силы обороны поразили важные объекты врага на временно оккупированной территории Донецкой области.

Также украинским защитникам во время атаки на авиаремонтный завод в Новгородской области удалось повредить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.